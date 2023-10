Il Gran Premio della Thailandia è andato meno bene rispetto ai precedenti, ma Fabio Di Giannantonio l’ha comunque concluso con una top 10 nella gara lunga. Il nono posto di domenica è comunque un risultato positivo, se si guarda nel complesso i piazzamenti che ha conquistato in questa stagione 2023. Per poco più di due decimi non è arrivato ottavo e e la settima posizione era distante meno di un secondo. Non male per il pilota del team Gresini Racing.

Di Giannantonio fiducioso di restare in MotoGP

Di Giannantonio non ha ancora una sella per il 2024. Manuel Puccetti aveva ammesso di volerlo in sella alla sua Kawasaki factory nel Mondiale Superbike, però il pilota romano ha sempre dato priorità alla permanenza in MotoGP e i risultati dei tempi recenti lo hanno aiutato ad aumentare le sue chance di raggiungere il suo obiettivo.

Il pilota 25enne o al termine del weekend in Thailandia si è detto fiducioso per il suo futuro nella top class: “Ci stiamo lavorando – riporta Autosport – e spero di potervi dare qualche bella notizia. Ma penso che stia arrivando qualcosa di davvero bello. Al momento non ho fretta. Voglio godermi questa settimana, lavorare bene con il mio staff a casa per prepararmi al futuro e poi vedremo. Forse dirò qualcosa in Malesia“.

Diggia in Honda al posto di Marquez?

Non è un mistero che lui e il suo manager Diego Tavano abbiano parlato con Alberto Puig per un possibile passaggio nel team Repsol Honda, che dopo aver perso Marc Marquez si ritrova in difficoltà nel reperire un sostituto. Ci sono stati dei sondaggi per Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Aleix Espargaro, ma salvo colpi di scena continueranno tutti a correre con un’Aprilia RS-GP anche nel 2024, rispettando i loro contratti.

Sky Sport MotoGP ha anche rivelato che Puig avrebbe avuto un incontro persino con Luca Marini, che a sua volta pare destinato a rimanere dov’è. Difficile che lasci il team VR46, anche se finire nel mirino di una casa come la Honda è motivo di orgoglio per qualsiasi pilota. Di Giannantonio sembra essere il favorito per rimpiazzare Marquez. Ormai è questione di poco tempo prima di avere un annuncio.

Foto: Instagram