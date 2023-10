Superbike, Rea e Bassani: le prime foto con Yamaha e Kawasaki

Toprak Razgatlioglu sulla BMW sarà il grande assente, ma martedì e mercoledì non mancheranno i temi di interesse nel test Superbike in programma a Jerez. Tra coloro che avranno gli occhi puntati addosso ci saranno Jonathan Rea e Axel Bassani, che come il turco cambieranno colori nel 2024.

Superbike, Jonathan Rea carico per l’avventura in Yamaha

Il sei volte campione del mondo SBK sostituirà Razgatlioglu nel team Pata Yamaha Prometeon. Contratto biennale e la convinzione di poter avere più chance di lottare con l’accoppiata Bautista-Ducati. Oggi ha incontrato la squadra, è salito sulla R1 posizionata all’interno del box e ha posato per le prime foto. Il suo capotecnico sarà Andrew Pitt, che negli ultimi anni ha collaborato con Andrea Locatelli.

Rea non vede l’ora di salire sulla Yamaha: “È stata un’incredibile prima giornata ed è stato così surreale mettere la mia polo Pata Yamaha Prometeon WorldSBK, la sensazione in blu è davvero bella. Quando sono entrato nel box tutti erano così entusiasti. Ho sentito subito molto amore e supporto, l’attenzione ai dettagli del team è incredibile. Non vedo l’ora di fare i miei primi giri sulla R1. È una moto che ho visto da vicino in pista ma non ho mai avuto l’opportunità di guidarla, quindi per domani l’idea principale è quella di mettermi a mio agio sulla moto, capire la mia squadra, farmi capire da loro, imparare e avere un risultato positivo. Le prime impressioni sono sempre importanti e oggi sono state davvero buone. Sono entusiasta di iniziare e voglio ringraziare tutti da Crescent Racing, Yamaha Motor Europe e tutti gli sponsor per questa opportunità, perché penso che sarà una grande partnership e non vedo l’ora“.

Bassani in Kawasaki, finalmente un team ufficiale

A sostituire Jonny nel Kawasaki Racing Team sarà Bassani, che ha tanto desiderato una squadra factory e che ora ha una grande occasione. Eredita un gruppo di altissimo livello, anche se è normale avere qualche dubbio sulla competitività della Ninja ZX-10RR. Il nuovo regolamento tecnico potrebbe essere di aiuto. Lui darà il massimo e avrà al suo fianco Marcel Duinker come capotecnico. Invece, Pere Riba passerà ad affiancare Alex Lowes dopo i tanti anni trascorsi con Rea.

L’ex pilota del team Motocorsa Racing, che oggi ha ufficializzato Michael Ruben Rinaldi, è determinato in vista del test a Jerez: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con Kawasaki. È come un sogno per me, perché è davvero una buona squadra con molta storia. È importante per me iniziare con un umore rilassato, cercare di capire la moto, il mio nuovo team e dopo vedremo cosa succede”.

