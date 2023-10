Spa resta nel calendario FIM EWC passando da 24 a 8 ore

Spa-Francorchamps resta confermata nel calendario del Mondiale Endurance FIM EWC, ma per il 2024 non si disputerà più una 24 ore. Come annunciato alla definizione del calendario della prossima stagione, sul leggendario circuito delle Ardenne si disputerà altresì una 8 ore. Una decisione presa, per certi versi a malincuore, in seguito alle problematiche presentatesi nell’ultimo biennio.

FIM EWC CONFERMATISSIMO A SPA

Come detto, la tappa di Spa-Francorchamps non è mai stata in discussione, in virtù di un contratto decennale siglato tra le parti. Tuttavia, i problemi riscontrati nelle edizioni 2022 e 2023, combinati ad un’inaspettata scarsa affluenza di pubblico, hanno comportato svariati cambiamenti voluti dalla PHA del promoter Claude Michy. Il passaggio da una 24 ad una 8 ore, in via ufficiale, è stata motivata da due ragioni.

8 HOURS OF SPA MOTOS

“La 8 Hours of Spa Motos“, nuova denominazione ufficiale dell’evento, dovrebbe rappresentare un evento meno dispersivo per gli spettatori. In calendario per l’8 giugno, offrirà al pubblico una ragione in più per esserci, senza il dispendio di dover soggiornare eventualmente per due giorni. Inoltre, come quest’anno, sarà un weekend compresso con sole due giornate di attività (7-8 giugno), con meno chilometraggio da effettuare per i team che saranno poi impegnati il 21 luglio alla 8 ore di Suzuka.

LE PROBLEMATICHE

L’esperimento di una 24 ore è stato abrogato anche per due principali problemi evidenziati nel biennio 2022-2023. Da una parte la scarsa illuminazione, dall’altra la problematica inerente il reperimento dei commissari. Questo nel 2022 comportò addirittura un cambiamento nel programma di gara. Con “soltanto” una 8 ore, tutto questo non dovrebbe più ripetersi.