Josh Brookes torna tra i big del British Superbike: adesso Macau

Superato un 2022 nel British Superbike completamente da dimenticare privo di podi e con una misera quattordicesima posizione in campionato, il 2023 ha restituito Josh Brookes ai vertici del campionato. Giovando eccome del passaggio a FHO Racing BMW, il Campione 2015 e 2020 è tornato a riassaporare il gusto della vittoria in due distinte occasioni, centrando la settima posizione finale di buon auspicio per l’anno venturo. In attesa della prossima stagione, il 2023 riserva all’australiano una sfida inedita.

DAL BRITISH SUPERBIKE A MACAU

Josh Brookes ha infatti accettato la proposta del team FHO Racing BMW di esordire quest’anno al Gran Premio motociclistico di Macau in agenda dal 16 al 18 novembre prossimi. Sarà la sua prima al Circuito cittadino da Guida, schierato dalla squadra di Faye Ho con la terza BMW M 1000 RR accanto a due nomi altisonanti del calibro di Michael Rutter e Peter Hickman, 9 e 3 successi rispettivamente nella “Las Vegas d’Oriente”.

BROOKES PRONTO AL DEBUTTO

“Ho corso con buoni risultati alla North West 200 ed al TT“, ricorda Josh Brookes, quest’anno quinto al Senior TT. “Tuttavia, Macau è completamente diversa: è come correre su di un tracciato permanente circondato dai muretti. Mi approccierò con una mentalità diversa dal solito, senza crearmi grosse aspettative. Di sicuro sono felice di provarci: correrò nella città natale di Faye e questo rappresenta molto per lei. Sono onorato che abbia deciso di affidarmi una delle sue moto per questo evento unico nel suo genere“.

CONFERMATO CON BMW PER IL BRITISH SUPERBIKE

Sempre con FHO Racing BMW Motorrad ha trovato conferma per il British Superbike 2024 dove, nuovamente, verrà affiancato da Peter Hickman. Di fatto FHO è diventata la squadra di riferimento BMW Motorrad anche nel BSB, dopo aver difeso egregiamente i colori della casa dell’Elica nelle road races.