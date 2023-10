Verso il Macau GP 2023: ecco i motociclisti al via

Meno di un mese all’evento che chiuderà la stagione delle road races. Dal 16 al 18 novembre prossimi andrà in scena la 55esima edizione del Gran Premio motociclistico di Macau, gara ad-invito che riaccoglierà ai nastri di partenza alcuni dei grandi protagonisti delle corse su strada dopo un triennio 2020-2022 tra cancellazioni per l’emergenza pandemica ed alcune illustrissime defezioni. Nell’ambito della 70esima edizione del Macau Grand Prix, sfrecceranno tra i muretti, guard-rail e grattacieli della “Las Vegas d’Oriente” complessivamente 23 motociclisti con alcuni graditissimi ritorni.

SI RIVEDE PETER HICKMAN A MACAU

Assente lo scorso anno, Peter Hickman sarà della partita con FHO Racing BMW andando a caccia della quarta affermazione dopo i precedenti hurrà del 2015, 2016 e 2018. Missione decima vittoria altresì per il “Re di Macau”, quel Michael Rutter che, dopo aver vinto la discussa edizione 2019 con la propria Honda RC213V-S, sarà al via con una delle tre BMW M 1000 RR schierate dalla compagine della sua ex-compagna Faye Ho.

DEBUTTO DI JOSH BROOKES

Con la terza FHO BMW debutterà altresì Josh Brookes, chiaramente tra gli osservati speciali di un evento che ripropone nell’entry list provvisoria anche Davey Todd (BMW Burrows Engineering) ed il vincitore 2022, il finlandese Erno Kostamo. Ci sarà per il secondo anno consecutivo anche Nadieh Schoots, prima donna nella storia ad affrontare il Gran Premio motociclistico di Macau.

IL PROGRAMMA DEL MACAU MOTORCYCLE GRAND PRIX

Al fine di scongiurare le problematiche dello scorso anno, le moto apriranno le danze da giovedì 16 a sabato 18 novembre nella primissima mattinata. La gara, nuovamente singola ed articolata sulla distanza di 12 giri del Circuito cittadino da Guia, andrà in scena sabato alle 8:30 locali.

55th MACAU MOTORCYCLE GRAND PRIX

L’entry list provvisoria

6- Sam West – moto-hub.co.uk by MGM Macau – BMW M 1000 RR

7- Davey Todd – Burrows Engineering/RK Racing – BMW M 1000 RR

8- Michael Rutter – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

16- Paul Williams – Paul Potchy Williams – Suzuki GSX-R 1000

17- Mark Goodings – Kawasaki ZX-10R

18- Lukas Maurer – Kawasaki ZX-10R

20- David Johnson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR

22- Paul Jordan – Zero Up Racing Team by Penz 13 – BMW S 1000 RR

25- Michael Robin Montague – Suzuki GSX-R 1000

29- Timonthée Monot – Yamaha YZF-R1

38- Erno Kostamo – BMW S 1000 RR

44- Rob Hodson – Honda CBR 1000RR-R

49- Nadieh Schoots – Basomba Racing – Yamaha YZF-R1

55- David Datzer – BMW M 1000 RR

71- Philippe Crowe – BMW M 1000 RR

74- Joey Thompson – Yamaha YZF-R1

85- Olivier Lupberger – Team Lupi by Heiger Motorsport – Kawasaki ZX-10RR

88- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

91- Julian Trummer – WH Racing powered by Dynobike – Honda CBR 1000RR-R

96- Dominic Herbertson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR

111- Brian McCormack – BMW M 1000 RR

474- Kamil Holan – Blue Garage – Kawasaki ZX-10R

888- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR