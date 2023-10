Il round Superbike a Jerez sarà molto speciale. Oltre a decretare il campione del mondo 2023, che al 99,9% sarà Alvaro Bautista (gli bastano 2 punti), rappresenterà l’ultima volta di Jonathan Rea con la Kawasaki e l’ultima di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Entrambi correranno con un altro marchio nei prossimi due anni e ci tengono a chiudere in bellezza in Spagna.

Superbike Jerez, Razgatlioglu e Yamaha cercano un’ultima gioia

Anche se il mondiale piloti è andato, comunque Razgatlioglu e Yamaha possono raggiungere un obiettivo non banale. Infatti, c’è la possibilità di conquistare il titolo squadre, dato che il team Pata Yamaha Prometeon è in testa alla classifica con 806 punti e precede Aruba Racing Ducati di 7 lunghezze. Ovviamente, anche il contributo di Andrea Locatelli sarà determinante per ottenere un’ultima soddisfazione.

Il campione Superbike 2021 ha grande voglia di concludere positivamente i suoi quattro anni con la casa di Iwata: “Il circuito di Jerez mi piace molto. Soprattutto la frenata forte alla curva 1: normalmente siamo molto forti lì e spero che potremo lottare ancora per la vittoria. Voglio finire alla grande nel mio ultimo fine settimana con la Yamaha. Ok, Il Campionato piloti non è possibile, ma sono motivato come sempre. Non sarà facile ma tutti faranno del loro meglio, penso che il ritmo di gara sarà molto forte e non ci sarà caldo come in passato. Vedremo“.

Anche Locatelli vuole il titolo squadre

A differenza di Toprak, Locatelli sarà in Yamaha anche nei prossimi due anni e affiancherà Rea. Ha disputato una stagione positiva, anche se gli è mancato il guizzo per vincere. Ha mostrato una buona costanza e nel 2024 proverà a fare lo step che gli manca per essere con i top rider del WorldSBK.

Intanto, il pilota lombardo darà il massimo a Jerez: “Sono super felice di essere tornato in pista perché sembra che sia già passato molto tempo dal Portogallo! Abbiamo un buon margine per assicurarci il quarto posto nel campionato piloti. Non è un brutto risultato per noi, ma nel campionato team abbiamo ancora una buona opportunità di vincere. Ora voglio solo andare in moto e godermi l’ultimo round con dei buoni risultati. Penso che devo fidarmi un po’ di più in me stesso per cercare di migliorare ulteriormente. Ogni weekend abbiamo la possibilità di salire sul podio, il che è positivo e la mia fiducia sulla R1 migliora. Penso che abbiamo avuto una buona stagione, con molti podi. Forse un po’ sfortunati in alcune gare, ma in generale sono super felice e non vedo l’ora di godermi la mia ultima gara con Toprak come compagno di squadra. Vediamo cosa possiamo fare!“.

Foto: Yamaha Racing