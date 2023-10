Superbike, Gerloff on fire a Jerez: “Voglio chiudere col botto”

Garrett Gerloff punta a concludere con un weekend positivo la sua prima stagione in sella alla M 1000 RR. Ci sono buone possibilità che a Jerez rimanga il migliore pilota BMW della classifica generale Superbike. In questo momento è avanti di 17 punti su Scott Redding, che fa parte del team ufficiale e che nel 2024 lo affiancherà in quello Bonovo Action.

Il texano vorrebbe chiudere l’anno con un podio, il suo primo con il marchio tedesco. Sarebbe anche il primo per BMW in un 2023 al di sotto delle aspettative. L’anno prossimo arriverà Toprak Razgatlioglu e ci saranno alcuni cambiamenti, alcuni già in atto, che dovrebbero aumentare il livello di competitività. La casa di Monaco di Baviera sta investendo e vuole vincere.

Superbike Jerez, Gerloff sogna un finale in bellezza

Gerloff ha grandi motivazioni per il weekend in Spagna, è convinto di avere le carte in regola per conquistare dei buoni risultati: “Non vedo davvero l’ora di iniziare questo ultimo fine settimana dell’anno. Sento che io e la squadra siamo davvero a buon punto. Se potessimo avere un weekend solido per concludere l’anno, sarebbe davvero positivo per noi in vista dei test invernali e del 2024. La nostra attenzione e le nostre teste sono impostate per cercare di finire l’anno con il botto“.

L’ex pilota del team GYTR GRT Yamaha è determinato a fare bene a Jerez, dove non si gioca solo la possibilità di essere il migliore della pattuglia BMW. Infatti, ha la concreta possibilità di chiudere la stagione nella top 10 della classifica. In questo momento è tredicesimo con 135 punti e l’ottavo posto dista solo 5 lunghezze. Sarà una lotta interessante tra lui, Xavi Vierge (140 punti), Alex Lowes (140), Remy Gardner (139), Dominique Aegerter (138) e Iker Lecuona (136). Vedremo chi la spunterà.

Foto: BMW