Superbike, Gerloff vola e Redding crolla: c'è un nuovo n.1 in BMW

Dopo un weekend non brillante ad Aragon, la BMW è andata meglio nel round Superbike a Portimao. Almeno con Garrett Gerloff, che sia in Gara 1 sia in Gara 2 è arrivato al quarto posto. Ottimi risultati per il pilota del team Bonovo Action, che si è confermato il migliore del marchio tedesco anche in Portogallo.

Superbike, Gerloff supera Redding in classifica

Il texano è salito a quota 135 punti e ora occupa la tredicesima posizione in classifica. I piazzamenti di Portimao gli hanno permesso di scavalcare Scott Redding (quattordicesimo a quota 118, a Portimao ha conquistato solo 3 punti) e di diventare così il migliore della pattuglia BMW nel WorldSBK. Mancando un solo round al termine della stagione, può completare il suo primo anno con la M 1000 RR togliendosi una soddisfazione.

Era normale attendersi che fosse Redding il migliore, considerando che è al secondo anno con la moto tedesca. Invece, l’ex pilota Ducati ha incontrato più difficoltà del previsto. Tra l’altro, i due condivideranno lo stesso box nel 2024: Scott passerà al team Bonovo Action, come annunciato ufficialmente poco tempo fa.

Garrett quasi sul podio a Portimao

Gerloff in Gara 2 è arrivato anche vicino a conquistare il podio, poco più di un secondo lo ha separato da Michael Ruben Rinaldi. C’è un piccolo rammarico: “Ero così vicino ad assaggiare il Prosecco DOC! Sono molto soddisfatto di come è andato il weekend. Onestamente, dopo la Superpole e il piazzamento in quarta fila, sapevo che non sarebbe stato facile. Ora, il centro-gruppo è così forte che se non fai una buona Superpole e rimani invischiato nelle battaglie, è molto difficile andare avanti. Non ero così fiducioso“.

Il dodicesimo tempo in Superpole è stato il problema, però il pilota americano è contento del feeling avuto con la moto all’Autodromo Internacional do Algarve: “La moto è stata buona per tutto il weekend. Siamo arrivati e siamo riusciti a fare la P1 nelle FP1 e mi sentivo davvero bene, solo che non sono riuscito a mettere tutto insieme in Superpole, che è un mio problema e su cui vorrei continuare a lavorare nei test. Ottenere due P4 è una sensazione epica. Avrei voluto fare una Superpole migliore e forse sarebbe stato bello salire sul podio. Abbiamo fatto un grande miglioramento“.

