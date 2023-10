Dopo circa tre mesi si risveglia l’Europeo Moto2. Tra i protagonisti ci saranno Alberto Surra e Francesco Mongiardo, coppia d’attacco del Team Ciatti-Boscoscuro. Un binomio italiano in forte crescita, come dimostrato prima della lunga pausa, e dal quale Luca Ciatti si aspetta ulteriori passi avanti a partire dal prossimo weekend ad Aragon, forti anche dei test svolti a metà settembre. Abbiamo avuto modo di parlare col proprietario della squadra prima del fine settimana di gare al MotorLand, il suo commento.

Luca Ciatti, pausa finalmente conclusa e si ricomincia.

Fortunatamente abbiamo impiegato bene questo tempo di attesa, il termometro è caldo! Mongiardo si è trasferito in pianta stabile in Spagna e sta facendo tanta attività sportiva assieme anche ai piloti del Mondiale. Mangia pane e benzina tutti i giorni! [risata] Lo ritroveremo sicuramente in forma. Surra meglio ancora visto che ha partecipato alle gare del Mondiale, quindi è stato sempre in moto.

Come hai visto Alberto Surra in questi GP, che impressione ti ha fatto?

Assolutamente buona. Parliamo di una moto con cui ci sono state difficoltà oggettive anche negli anni passati, ma mediamente ha preso un secondo e mezzo dai primi. Può ritenersi soddisfatto. Ha poi fatto tanti chilometri durante la pausa del CEV, tanto di guadagnato.

Ripartite da un circuito sul quale avete svolto i test. Come sono andati?

Sì, abbiamo girato circa tre settimane fa. È andata bene, entrambi come tempi erano lì con i primi e non credo che le condizioni atmosferiche siano particolarmente cambiate. Siamo molto fiduciosi, anche perché già abbiamo visto che non dobbiamo ripartire da qualche passo indietro. Quando si riprende esattamente da dove ci si è fermati è già molto positivo. Il calendario del CEV è particolare, deve incastrarsi tra la MotoGP ed altri campionati anche per gli impegni delle varie squadre. Queste pause lunghe però non favoriscono di certo l’allenamento ed il giusto feeling dei piloti.

Quali sono le aspettative del Team Ciatti-Boscoscuro per Aragon?

Credo che Alberto possa giocarsi la vittoria. Siamo quasi al termine della stagione, siamo partiti un po’ più indietro ma adesso ha fatto un bel salto di qualità, la squadra gli è stata dietro e siamo arrivati al livello che ci eravamo prefissati. Abbiamo poi un terzo posto assoluto da difendere, anzi plausibilmente c’è ancora la seconda posizione, e mancano tre gare. Anche da parte di Francesco c’è stata un’ottima progressione, quindi possiamo solo essere felici e soddisfatti del lavoro svolto. Da lui ci aspettiamo che riesca a rimanere con costanza attorno alla decima posizione, o anche qualcosina di più.

Luca Ciatti, state pensando anche alla stagione 2024?

Speriamo di confermare Mongiardo, abbiamo poi altre trattative in piedi. Stiamo pensando seriamente anche alla possibilità di schierare tre moto per la prossima stagione, questo però solo se ci sono i presupposti giusti.