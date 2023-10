Per la prima volta in questa stagione c’è stato il cambio di leader. Jaume Masia, in trionfo anche nel GP Motegi, ha preso il comando della categoria Moto3, scalzando senza complimenti l’ormai ex capoclassifica Holgado. Alla sesta stagione mondiale l’alfiere Leopard sembra aver trovato la quadra ed è diventato costante protagonista della lotta al vertice. Mancano ancora sei round, ma Masia ha messo la sua candidatura sul tavolo e non ha davvero intenzione di fermarsi.

Aggancio e sorpasso

Non è un segreto il fatto che Daniel Holgado, solido leader Moto3 da inizio stagione, abbia vissuto qualche GP più complicato. Ma certamente non è stato solo questo che ha portato Jaume Masia davanti. Chiaramente gli ha facilitato un po’ di più il lavoro, ma il 22enne di Algemesi, già con un contratto Moto2 in tasca, ha dalla sua un ottimo ruolino di marcia. Non è stato perfetto, in lista ci sono anche tre intoppi (zeri), ma perfettamente bilanciati da una costante top 6 in tutti gli altri GP. Spiccano maggiormente gli otto piazzamenti sul podio, tre dei quali sono vittorie. Una costanza di risultati mai vista nelle stagioni precedenti, ma che ha portato prima all’aggancio (in India Holgado e Masia erano a pari punti), poi al sorpasso, concretizzato domenica scorsa in Giappone. Ora Jaume Masia comanda con 199 punti, 6 in più di Ayumu Sasaki ora 2° e 9 in più rispetto a Holgado 3°.

Masia suona la carica

“Una delle gare più dure dal punto di vista mentale” è stato il primo commento di Masia, stanco ma chiaramente soddisfatto di quanto ottenuto. “In Moto3 poi è molto difficile sia creare un certo margine che mantenerlo.” Eppure, dopo un inizio senza rischi, ci è riuscito di nuovo: Sasaki e Holgado, i primi avversari, hanno chiuso ad oltre un secondo e mezzo. Da sottolineare che corre con Honda, anche in classe minore più in difficoltà rispetto alle KTM, come dimostra la top 9 generale. Adesso però la situazione è cambiata, visto che c’è proprio la Honda numero #5 davanti a otto moto legate al marchio di Mattinghofen (incluse quindi GASGAS e Husqvarna). Il cambiamento però c’è stato anche in Masia e sul lato mentale. “Mi sento forte e capace di fare tante cose, ho parecchie carte da giocarmi” ha sottolineato Masia.

Foto: Leopard Racing