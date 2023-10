Moto3 Motegi: Jaume Masia, trionfo e sorpasso mondiale

Cambia il leader iridato Moto3 grazie ad un nuovo netto successo. La firma la mette Jaume Masia, imbattibile anche in Giappone e, dopo aver dominato tutti i turni, autore di un’altra gara superlativa. Con Honda, regalando quindi una doppia gioia alla casa giapponese a Motegi. Per la prima volta quest’anno Daniel Holgado deve cedere la testa della classifica generale (ed anche il secondo posto), il suo connazionale di Leopard passa al comando! Ad un rammaricato Ayumu Sasaki non riesce il desiderato colpo in casa, da dedicare anche alla fidanzata per il suo compleanno ed è 2° sia di GP che nel Mondiale. Gara decisamente solida per Stefano Nepa, che chiude 4° al traguardo con 30 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Ortola. Ecco com’è andato il Gran Premio del Giappone.

Moto3 Gara

Holgado, Oncu e Nepa è la top 3 alla prima curva e nelle prime tornate del GP, questo prima del recupero di Masia e Sasaki, pilota di casa che non ha ancora vinto quest’anno. E che in pochi giri riscrive il record assoluto di gara, cancellando per 48 millesimi quello di Alex Marquez che durava dal 2014. Sono in quattro in fuga per la vittoria, ma a circa un secondo c’è la coppia MTA che in seguito cerca il recupero. Più indietro invece a 8 giri dalla fine ecco il primo ritiro, quello di Artigas per caduta, seguito un giro dopo da quello di Bertelle, autore di una gara difficile fin dal via e caduto a meno di una decina di giri dalla fine. Ma il colpo di scena è più avanti…

Podio mondiale

Masia riesce a cogliere il momento giusto per beffare gli altri tre e cerca l’allungo, Oncu invece scivola da solo e vanifica così un podio! Zero in casa per Suzuki a terra alla curva 1, mentre lo spagnolo di Leopard sembra indirizzato verso una nuova vittoria… Sasaki e Holgado permettendo, visti che non mollano: il trio della lotta mondiale è in zona podio, ormai c’è più di una gara in ballo. Per il pilota giapponese c’è anche il prestigio del possibile trionfo in casa, davanti al suo pubblico, ma non è mai abbastanza vicino da provare a sferrare l’attacco all’alfiere Leopard. Anzi, deve pure guardarsi da Daniel Holgado che non cede: il duello finale per il podio però si chiuderà a favore di Sasaki per 56 millesimi. Stefano Nepa 4° bissa il miglior risultato di sempre del GP Thailandia 2022 e guadagna una posizione in classifica generale.

La classifica

Moto3 generale

Foto: Valter Magatti