Superbike, Redding avanti con BMW: “Il team Bonovo non mi preoccupa”

Dopo settimane di attesa, è stato ufficializzato che Scott Redding continuerà a correre nel Mondiale Superbike con BMW ma lo farà passando al team Bonovo Action. A luglio ha esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto fino al 2025 e solo nelle ultime settimane è stato definito per quale squadra avrebbe gareggiato. Affiancherà Garrett Gerloff, con il quale sta duellando per il essere il numero 1 del marchio tedesco in questo campionato.

Superbike, Redding felice di correre con Bonovo BMW

Arrivato ad Aragon per il decimo round del Mondiale Superbike, è stato inevitabile che Redding venisse interpellato sul recente annuncio ufficiale: “Accordo fatto, resterò con BMW per altri due anni. È veramente importante per me, credo nel progetto. Sono entusiasta di entrare nel team Bonovo, ci sono persone grandiose e una fantastica atmosfera. Non sono preoccupato. Sono felice, perché rimango nel WorldSBK“.

Scott cambierà squadra, ma rimarrà un pilota factory e avrà un trattamento tecnico di ottimo livello. Parlando degli obiettivi per il 2024, si è così espresso: “Quest’anno è stato abbastanza difficile per noi. Il livello della griglia è elevato e gli altri costruttori spingono sempre. Adesso ci sono alcuni grandi cambiamenti in BMW e spero che l’anno prossimo faremo degli step importanti, arrivando ad avere la moto che vogliamo“.

La convivenza con Gerloff e Aragon

L’ex pilota Ducati ha parlato anche di Gerloff, con il quale ha un buon rapporto e con il quale spera di collaborare in maniera proficua: “Parlo con Garrett abbastanza regolarmente, è un bravo ragazzo e penso che sarà positivo averlo come compagno. Nel team è importante avere una buona atmosfera. Finora è andato bene con la moto e mi ha impressionato, visto che veniva dalla Yamaha e forse ha portato delle informazioni che ci possono aiutare per il futuro“.

Nessuno screzio con Gerloff dopo averlo steso in Superpole Race a Magny-Cours. Ora focus sul round di Aragon, dove Redding ha avuto grosse difficoltà nel 2022: “In passato è stata una gara difficile, vedremo se siamo riusciti a fare davvero uno step. Tutti hanno visto le immagini della mia frustrazione dell’anno scorso, ma mi motivano. Vedremo cosa saremo in grado di fare in questo weekend“.

Foto: BMW