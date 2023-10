MotoGP, Jorge Martin esplosivo: ipotesi Ducati factory da subito

Jorge Martin potrebbe compiere un’impresa storica nel campionato MotoGP riuscita solo a Valentino Rossi: vincere il titolo mondiale con un team satellite. Il madrileno del team Pramac insegue Francesco Bagnaia a -13 dopo la doppietta vincente in Thailandia, quando mancano tre gare alla fine. In caso di trionfo iridato sarebbe quasi “normale” il passaggio nel team Ducati factory nel 2024. Ma forse anche in caso di secondo posto…

L’ascesa del torero Martin

Secondo fonti spagnole la Casa di Borgo Panigale potrebbe promuovere Jorge Martin nella squadra ufficiale già dal prossimo anno. In questo momento è il pilota più esplosivo della classe MotoGP, per istinto e velocità ricorda Casey Stoner, fulminante sul giro secco e nella Sprint. Un osso duro per il campione in carica Bagnaia che dovrà tirare fuori il meglio di sé in questo finale di Motomondiale, se vorrà riconfermarsi il leader. Inoltre lo spagnolo del team Pramac aveva la promozione in Ducati factory quasi in pugno, prima che gli venisse soffiata da Enea Bastianini verso la fine dell’estate scorsa, con le sue quattro vittorie che hanno pesato nella difficile scelta del costruttore emiliano.

Se da un lato Jorge è in ottima forma, tutt’altro si può dire per Enea, protagonista di una brutta caduta a Portimao, che l’ha costretto a saltare i primi cinque Gran Premi. Ritornato al Mugello gli è servito tempo per adattarsi alla moto e riprendere confidenza con il box. In Catalunya ha rimediato un altro doppio infortunio alla mano e alla caviglia, altri tre Gran Premi guardati da casa, con un magro bottino di 42 punti quando mancano tre round alla fine. Fatica a restare nei primi dieci, 13esimo in Thailandia, è ancora ben lontano dai ritmi e dalle prestazioni che si aspettavano i vertici aziendali.

Pramac teme di perdere ‘Martinator’

Secondo il ben informato giornale spagnolo ‘AS’, Jorge Martin potrebbe guadagnarsi un posto nel team factory già nel 2024. Quando al direttore sportivo Fonsi Nieto è stato chiesto se ci fosse qualche timore di perdere l’asso spagnolo, la risposta è stata molto equivocabile. “Potrei darti molte risposte. Mi rende triste e mi rende felice… Ma se fosse perché siamo campioni del mondo, la squadra sarebbe molto felice di vederlo (in Ducati factory). E anche se non vince… In questo momento Jorge è un pilota che merita qualunque moto voglia dal paddock“. Qualcosa cova sotto la cenere, come confermato dal team manager Gino Borsoi. “Non so cosa succederà, ma se accadrà sarà perché se lo merita“.

