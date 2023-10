MotoGP, Paolo Ciabatti: “Marquez? Può essere difficile da gestire”

Ducati vive il momento di autentico splendore nella sua storia in MotoGP e non solo. Il d.s. Paolo Ciabatti ha analizzato l’attuale situazione della casa emiliana nella lotta per il titolo iridato della classe regina. E guarda con una certa curiosità all’imminente arrivo di Marc Marquez in sella alla Desmosedici del team Gresini. Il pluricampione salirà sulla nuova moto nel mese di novembre, quando a Valencia la stagione 2023 si chiuderà con una giornata di test Irta il 28 novembre.

Lo sprint mondiale tra Bagnaia e Martin

Ducati ha riconfermato il primato nel Mondiale Costruttori e presto avrà un nuovo campione del mondo MotoGP. L’unica incognita è se a conquistare lo scettro iridato sarà Pecco Bagnaia o Jorge Martin. Nel frattempo Marco Bezzecchi occupa la terza posizione assoluta in classifica piloti, un risultato non trascurabile per il marchio di Borgo Panigale. In un’intervista a Sky Sport MotoGP Paolo Ciabatti ha passato in rassegna il monopolio Ducati in questa straordinaria stagione, con un testa a testa tra Pecco e Jorge che si preannuncia entusiasmante. “Non capita tutti i giorni di avere tre piloti Ducati nelle prime tre posizioni. Non era mai successo nella storia della Ducati. Da questo punto di vista siamo davvero soddisfatti, perché è un grande risultato per l’azienda“.

Difficile nascondere un pizzico di tensione tra i due box, entrambi vogliono primeggiare e vedere premiati i tanti sforzi. “C’è un bel po’ di tensione, perché il campionato si gioca prevalentemente tra Bagnaia e Martin. C’è una sana rivalità interna tra le due squadre – ha aggiunto il direttore sportivo -. Le moto sono le stesse e i dati sono comuni a tutti i piloti, ma ovviamente Tardozzi e Borsoi vorrebbero vedere il loro pilota avere successo“. La scalata di Bagnaia è stata condizionata dall’incidente in Catalunya… “Se non fosse successo probabilmente avrebbe potuto vincere il GP di Barcellona e arrivare a Misano con una forma fisica e uno spirito diversi. È una fortuna che l’incidente non abbia causato fratture e che Pecco abbia potuto comunque correre a Misano, cogliendo due terzi posti“.

L’arrivo di Marc Marquez

Paolo Ciabatti ribadisce che i vertici Ducati non hanno avuto nessun ruolo nell’ingaggio di Marc Marquez e che si tratta di un affare tutto interno al team Gresini. Gestire il fuoriclasse nell’orbita Ducati non sarà semplice. “Non nascondiamo che può essere complicato da gestire, ma è un lusso poter avere tanti campioni sulle nostre moto… Sicuramente un otto volte campione del mondo può essere interessante, anche per i dati che può darci. Si tratta di un accordo di un anno senza opzioni di alcun tipo tra Marc e la squadra. Vedremo quindi il prossimo anno cosa accadrà“.

Foto: Instagram @paolociabatti