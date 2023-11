Le cartoline da spedire dalla pista di Interlagos sono molteplici, intanto partiamo nel dire che ancora una volta, la pista brasiliana è una delle più adatte alla Formula 1. Qui anche la Sprint Race ha un senso, almeno su questo circuito i piloti si possono superare senza correre troppi rischi. Vero, anche qui non c’è stata battaglia per la vittoria, ma per quella quest’anno è difficile averla un po’ ovunque. Chiuso il ventesimo appuntamento della stagione, vediamo chi spedisce delle belle cartoline felici e chi invece piene di rammarico dalla terra di Ayrton Senna.

Le cartoline felici che provengono dal Brasile

Una cartolina felice ma che è ancora più minacciosa di quella dal Messico, la manda Max Verstappen a Sebastian Vettel. Ora l’olandese è ad una sola vittoria dal tedesco e soprattutto sembra non conoscere la parola stanchezza. La stanchezza di vincere non fa parte di SuperMax. Una bella cartolina per dire che in gara ha visto molto da vicino Verstappen, può mandarla Lando Norris. Il pilota britannico è alla ricerca di questa benedetta prima vittoria, ma è sicuramente felice della sua MCL60. Il tutto dopo un inizio di stagione tragico, che pareva relegare la McLaren a lottare per i bassifondi.

La Formula 1 deve mandare una cartolina dal Brasile con l’arrivo al traguardo di Fernando Alonso, proprio al diretto interessato. Uno spot per questo sport, la lotta tra lo spagnolo e Sergio Perez, vinto da Alonso grazie alla voglia che ci mette sempre. Fernando sembra non invecchiare mai, sembra che voglia sempre dimostrare qualcosa di nuovo ogni volta. Una cartolina di motivazioni al popolo messicano potrebbe spedirla dal Brasile proprio Perez, che riscatta in parte l’errore del GP di casa. Questa volta il messicano lotta, certo che però, che con quella vettura bisognerebbe osare qualcosa in più.

Le cartoline del rammarico che partono dalla pista di Interlagos

Una cartolina che riceverà Maranello verrà spedita sicuramente da Charles Leclerc, c’è da chiedersi perché capitano sempre tutte a lui. La sfortuna di questo ragazzo è davvero qualcosa da studiare, poteva andare peggio certo, metti che si doveva ritirarsi mentre era il leader della gara. Meglio così, guardiamo il lato positivo almeno noi. Una cartolina da mandare ad Alexander Albon e Kevin Magnussen partirà sicuramente dalla penna di Daniel Ricciardo. La foto sarà della partenza e di come il loro incidente ha coinvolto pure l’incolpevole australiano. Daniel ha girato per tutta la gara con tempi da quarto posto, ma purtroppo è stato costretto a cambiare l’ala della sua Alpha Tauri e a perdere tantissimo tempo nei confronti dei primi, per via dei detriti colpiti dopo l’incidente dei due piloti citati prima.

Una cartolina dovranno spedirla ancora una volta i piloti Alfa Romeo al loro team. Le due vetture del biscione sono state costrette al ritiro, bisogna che tutti lavorino per capire come uscire da questa situazione negativa. Una cartolina che sicuramente sarà spedita dal Team Mercedes alla sede centrale di Stoccarda sarà su tutto ciò che non ha funzionato in Brasile. Un week end al di sotto delle aspettative, doveva andare come lo scorso anno, quando qui George Russell vinse, ed invece, è stato un flop clamoroso. Solo Lewis Hamilton taglia il traguardo e lo fa con un modestissimo ottavo posto, altro che ritorno alla vittoria in Formula 1 per lui in Brasile.

La Formula 1 è pronta a tornare in Nord America

La Formula 1 si fermerà una settimana, per poi tornare in Nord America. Il ventunesimo appuntamento della stagione avverà negli USA, più precisamente a Las Vegas. La città più grande dello Stato del Nevada sta mobilitando tutti da almeno un anno per questo appuntamento. La speranza è quella che l’evento segua un normale programma da fine settimana di gara, ma la paura che il tutto possa essere spettacolarizzato è alta. Lo scopriremo solo tra due settimane, per il momento le cartoline dal Brasile sono già partite verso i diretti interessati.

FOTO: social Formula 1