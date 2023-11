CIV, Improve Firenze Motor raddoppia “Nel ’24 anche in Supersport

Nuova moto, nuovi progetti ma sempre fedelissimo ad Honda. Improve Firenze Motor è il team più longevo del Campionato Italiano Velocità ed è sempre protagonista. Nel 2023 ha iniziato la stagione al meglio con la prima fila nel round inaugurale Misano ed il secondo posto in gara-2. Tutto lasciava presupporre che Luca Vitali potesse lottare per il titolo assieme a Michele Pirro e Lorenzo Zanetti poi due zeri a Vallelunga ed addio sogni tricolori. Vitali comunque ha terminato il CIV Superbike al quinto posto e l’anno prossimo punterà al successo. Nel 2024 Improve Firenze Motor allargherà i propri orizzonti per consolidare ulteriormente il proprio ruolo di squadra di riferimento in ambito nazionale, come racconta a Corsedimoto il team Manager Alessandro Michelozzi.

“L’anno prossimo parteciperemo al CIV Superbike sempre con Luca Vitali, alla sua quarta stagione con noi. Siamo una famiglia ed era naturale andare avanti insieme. Allargheremo inoltre il nostro raggio d’azione con una o due moto nel CIV Supersport. Ovviamente saranno Honda e con il supporto diretto della casa. Stiamo definendo proprio in queste ore il pilota di punta per la SSP e posso già dire che sarà un bel nome. Sono molto curioso di vedere a che punto saremo. Se dovesse andare tutto bene non escludo una wild card nel Mondiale, magari in una gara in Italia ma per ora non mi sbilancio”.

In Superbike ci sarà la moto nuova?

“Arriverà a dicembre e non vediamo l’ora. So già che sarà più performante, soprattutto a livello di ciclistica ma anche di motore. Di fatto la Honda doveva solo affinare in alcuni settori e credo l’abbia fatto. La nuova moto sarà interessante da guidare e ci consentirà di migliorare ulteriormente. Credo che potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Che voto daresti alla stagione 2023?

“Un bell’otto. Abbiamo lavorato molto bene, ci siamo consolidati ed affinati in tanti ambiti portando la moto a buoni livelli. Chiaramente la concorrenza non è mancata e purtroppo Luca Vitali non era al cento per cento a livello fisico. Durante l’inverno si opererà alla spalla e confidiamo possa risolvere un problema che lo assilla da tempo. Io credo che l’anno prossimo ci saranno tutti i presupposti per fare bene”.

Foto Social Luca Vitali