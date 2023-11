Supersport, Stefano Manzi resta con Ten Kate… oppure no?

La starting list del Mondiale Superbike è praticamente fatta. Puccetti pare intenzionato a confermare Tito Rabat, a breve si saprà chi gareggerà con Motoxracing e praticamente l’unico ancora un po’ in alto mare pare Perdercini Racing. Ben diversa la situazione nel Mondiale Supersport in cui molti top team non hanno ancora definito i piloti. Ducati Aruba ha deciso di puntare su Adrian Huertas, Barni ha confermato Yari Montella, MV Agusta Marcel Schroetter, Puccetti can Oncu. Approderà inoltre in Supersport Nicolò Antonelli mentre Motozoo punterà su Federico Caricasulo e Luke Power. Gabriele Giannini sarà con Prodina.

La situazione in Ten Kate

Non si sa chi avrà Triumph: Niki Tuuli è approdato all’EAB Racing Team e non si conosce il suo successore. Non ha ufficializzato i piloti neppure Ten Kate. Tutti davano per scontata la conferma di Stefano Manzi dopo la sua splendida stagione, pensavano che il riminese sarebbe rimasto nella squadra olandese per puntare al titolo ma ora la cosa non è affatto certa, anzi. Nello staff di Stefano Manzi hanno le bocce cucite “non possiamo anticipare nulla, a breve uscirà qualche notizia”. Un’ipotesi potrebbe essere proprio Triumph. Manzi è molto stimato dal costruttore inglese e non è un mistero. Visto come vanno le Ducati non è da escludere che Manzi possa ambire però ad una moto di Borgo Panigale. Oppure che possa cambiare categoria, chissà.

L’altro pilota Ten Kate Jorge Navarro sembrava destinato a cambiare squadra ma non si sa. Ancora tante incognite in casa EvanBros.

“Abbiamo deciso di rimanere con Yamaha – dice il Team Principal Fabio Evangelista Corsedimoto – cercheremo di migliorare ulteriormente il nostro pacchetto per competere con Ducati ed MV, anche se non è facile. Stiamo trattando con diversi piloti ma al momento non abbiamo deciso chi schierare. Ci serviranno ancora un paio di settimane per definirlo”.

Uno dei candidati dovrebbe essere Valentin Debise che ha già svolto un test con il team romagnolo a Jerez ed un altro è Lorenzo Dalla Porta. Dovrebbero restare in Supersport Raffaele De Rosa che ha lasciato Orelac e Leonardo Taccini che non sarà più con Vince64. Non si può escludere totalmente un ritorno in Supersport di Lorenzo Baldassarri. Andrea Mantovani, invece, correrà in Supersport ma nel CIV con Mesaroli.

In Supersport altri italiani in arrivo dal Motomondiale?

Il Mondiale Supersport piace. Tanti si sono rilanciato in questo campionato e l’ultimo della serie è stato Nicolò Bulega. A Migno piacerebbe certamente trovare una sella in Supersport. Pare che anche Fenati ci stia pensando ma al momento sono solo voci.

Foto WorldSBK