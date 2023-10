WorldSSP, EAB Racing Team passa a Ducati ed ingaggia Niki Tuuli

Grandi novità in casa EAB Racing Team in vista del 2024. La squadra olandese schiererà una Ducati Panigale V2 con in sella Niki Tuuli. Il finlandese lascia dunque Triumph, come avevamo già anticipato.

Niki Tuuli è un pilota di grande esperienza con 82 gare al suo attivo nel Mondiale Supersport. Ad oggi ha conquistato due vittorie e dieci podi oltre a due pole position. Il suo miglior piazzamento in campionato è il settimo posto ottenuto nel 2017. Attualmente è settimo in classifica iridata ancora in corsa per la top 5.

Tuuli ha iniziato la sua carriera in SSP nel 2015 con una Yamaha, moto con cui ha gareggiato per tre anni ottenendo quattro podi. Nel 2018 ha fatto alcune gare su Honda prima di lasciare il WorldSSP per diverse stagioni. È tornato nel 2021 con l’ MV Agusta Reparto Corse ed ha gareggiato con il marchio italiano per due stagioni prima di passare alla PTR Triumph nel 2023 salendo sul podio in Gara 1 a Mandalika.

“Prima di tutto voglio ringraziare l’EAB Racing Team per avermi dato questa opportunità e quanti mi aiutano – dice Nike Tuuli – è un grande cambiamento per me. Ciò mi permette di mostrare il mio vero potenziale. Credo che mi adatterò bene alla squadra, la seguo da tanti anni e l’atmosfera è buona. Sono motivato e sono convinto che lavoreremo bene insieme. La prima cosa da fare è prepararsi al meglio durante l’inverno per iniziare l’anno nel migliore dei modi. Sicuramente ci vuole tempo per adattarsi ad una nuova moto ma c’è tutto per poter lottare per le prime posizioni. Sono pronto per iniziare a lavorare con la squadra e sono super felice di essere approdato al team EAB”.

Il team manager Kor Veldman è entusiasta: “Sono felice di aver ingaggiato Niki Tuuli per il 2024. Abbiamo già avuto contatti in passato ed è bello iniziare la nuova stagione insieme. Confidiamo di poter fare grandi cose insieme. Nel 2024 non avremo più la Yamaha YZF-R6 ma una Ducati Panigale V2. Questa sarà una nuova sfida sia per la nostra squadra che per Niki”.