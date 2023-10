Come si spiegano i progressi di Fabio Di Giannantonio? Se lo chiedono in tanti. Non era mai andato così forte in MotoGP come negli ultimi tempi, da quando corre da separato in casa. Ci può essere una componente psicologica. Tanti piloti quando devono guadagnarsi una sella per l’anno successivo trovano dentro se stressi delle risorse che neppure credevano di avere. Non può essere però solo una questione di testa, ci devono essere anche altri motivi. Ne parliamo con Manuel Poggiali, coach al Team Gresini

“La gara di Fabio Di Giannantonio è stata certamente buona: il suo miglior week-end dell’anno da cui è conseguito il miglior risultato in MotoGP. Nel 2022 era alla prima stagione in MotoGP: Credo che non conoscesse a fondo tutte le sensazioni e le tecniche che permettono di essere performanti nelle varie situazioni e fasi delle prove e delle gare. Sono cose da costruire, sono esperienze che si maturato nel tempo, si devono acquisire ed una volta acquisite son o più facili da gestire”.

La premessa

“Lo vedo anche nel mio piccolo. L’anno scorso è stata la mia prima stagione in MotoGP ed è stata un’esperienza incredibile. C’è sempre da imparare qualcosa e credo che vivendo le varie situazioni si riesca a creare un importante bagaglio di esperienza. Questo mi permette di capire meglio ciò che accade, i dettagli più influenti, quelli meno quindi ora io sono in grado di dare una lettura diversa. Penso che questo faccia parte di un’esperienza , una maturazione legata a quello che fai e che vedi dai piloti che hai di fronte. Credo che questo valga per tutti: dai tecnici, ai piloti, a tutto l’ambiente in generale”.

Fabio Di Giannantonio: i perché della sua crescita

“Sicuramente Fabio Di Giannantonio oggi è più bravo a spiegare ciò che accade sulla moto, ciò che gli serve per essere più performante e di conseguenza la squadra capisce meglio il pilota. Tutto questo mix ha portato ad allineare le cose, ad accontentarlo, a correggere alcuni i aspetti che prima non erano così rilevanti perché magari rivolgeva l’attenzione ad altri dettagli. Tutto ciò ha portato a questo importante passo in avanti. Lo vedo molto determinato a raggiungere risultati importante credo che da qui a fine stagione si possa solo pensare in positivo. Ci auguriamo tutti di raccogliere grandi soddisfazioni con Diggia in queste ultime gare del 2023”.

Il futuro di Manuel Poggiali

“Per l’anno prossimo sto definendo i programmi. Certamente lavorare con Marc Marquez e pure con Alex mi motiverebbe tanto. Sarebbe bello confrontarsi con piloti di questa caratura. Nel caso mi farei trovare pronto. Ora però sono più concentrato in questo finale di stagione”.