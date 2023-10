Nel 2023 c’è stato l’esordio nel Mondiale Supersport 300 di Kove, la prima realtà cinese presente nel paddock della Superbike. Ora pare che un altro gruppo cinese intenda approdare al WorldSSP. Chi si lancerà in questa avventura? Sembra Evan Bros. Il Team Principal Fabio Evangelista non smentisce le voci sulla trattativa, anzi, le conferma “C’è un fondo di verità ma non posso dire di più”. Non si conoscono i dettagli e non si sa chi potrebbero essere i piloti. A proposito di cambio di costruttori, è più di una voce quella relativa al passaggio di MotoZoo da Kawasaki ad MV Agusta ma manca ancora l’ufficialità. Resterà legatissimo a Kawasaki il Puccetti Racing che ha appena confermato Can Oncu (leggi qui).

Federico Caricasulo cambia squadra

Federico Caricasulo nel 2024 non gareggerà più con Althea. La conferma arriva direttamente dal suo manager Alberto Vergani a cui sarebbe piaciuto trovargli un posto in Superbike. Federico comunque ha tanti estimatori nel paddock della Supersport d’altra parte anche quest’anno è stato protagonista. Ha conquistato una vittoria, è salito complessivamente sul podio sei volte e terminerà il Mondiale al quarto posto in classifica generale. C’è da scommettere che troverà una valida sistemazione.

Booth-Amos su Triumph e Tuuli su Ducati

Tom Booth-Amos ha salutato, attraverso i social, la sua squadra “Tutte le cose belle finiscono e conservo dei ricordi che non dimenticherò mai. Dopo 4 anni con Kawasaki è ora di andare avanti e iniziare una nuova sfida. Grazie a MotoZoo e Kawasaki Motors Europe per tutto”. Il pilota inglese che ha appena vinto il World Challenge gareggerà su una Triumph al posto di Niki Tuuli che approda al team EAB Ducati. In Ten Kate chi affiancherà il confermatissimo Stefano Manzi? Resterà Navarro, arriverà Glenn Van Straalen o magari qualcuno in arrivo dal Motomondiale? Ancora non si sa. Yari Montella probabilmente continuerà con Barni così come Raffaele De Rosa con Orelac Racing, team che l’anno prossimo potrebbe lasciare la Superbike per restare comunque in SSP. Leonardo Taccini resterà con Vince64 che l’anno prossimo avrà probabilmente due moto.

Simone Corsi, Lorenzo Dalla Porta ed Andrea Migno

I tre ex motomondiale potrebbero gareggiare nel WorldSSP ma non è scontato, anzi. Corsi è quello di cui si parla di più nel paddock. È un pilota di grande esperienza ed è ad un soffio dal titolo tricolore. Forse è quello che ha più chance di trovare una sistemazione. Dalla Porta è andato bene ma non benissimo nelle gare con Evan Bros e pare che il suo rapporto con la squadra romagnola sia avviato verso l’epilogo. Discorso a parte per Andrea Migno. Ha fatto solo una gara e con una moto di basso livello: non si poteva pretendere di più. A lui piacerebbe molto gareggiare in Supersport ma non è detto che ci riesca e non debba correre almeno una stagione al CIV come aveva fatto del resto Simone Corsi.

