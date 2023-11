MotoGP, Aldeguer in Honda? Lecuona ammette: “Sarebbe doloroso”

La Honda non ha ancora deciso chi sostituirà Marc Marquez nel team ufficiale MotoGP. Le scelte sono limitate per Alberto Puig, che ha effettuato sondaggi per diversi piloti. L’ultimo nome trapelato è quello Fermin Aldeguer, oggi in Moto2 con il team SpeedUp di Luca Boscoscuro.

MotoGP, Aldeguer conferma i contatti con Honda

Il 18enne spagnolo, vincitore della scorsa gara in Thailandia, al suo arrivo in Malesia è stato subito interpellato sui rumors di mercato che lo riguardano: “La chiamata c’è stata – ha ammesso al sito ufficiale MotoGP – ma non c’è nulla sul tavolo. Nessun contratto o altro. Alla fine Honda sta cercando un pilota e forse il mio nome è uno di quelli. Oltre al mio, c’è quello di Di Giannantonio e di altri. Dobbiamo aspettare. Adesso la mia testa è sulla Moto2, per continuare la mia crescita e fare del mio meglio“.

Corre in Moto 2 da poco più di due anni ed è salito sul podio solo quattro volte, ma Aldeguer si ritiene comunque pronto per un eventuale salto in MotoGP con il team Repsol Honda: “Sì, perché no? Ma ho sempre detto che quando andrò in MotoGP voglio avere dell’esperienza per fare del mio meglio. Dobbiamo aspettare e cercare la migliore opportunità. Non so quando arriverà la decisione. Forse qui o forse in Qatar…“.

La reazione di Lecuona

Oltre al pilota originario di Murcia, c’è anche Fabio Di Giannantonio che sogna di sostituire Marc Marquez nella squadra HRC. Un altro che aveva lo stesso sogno e lo ha dovuto accantonare è Iker Lecuona, che ha firmato un contratto per restare in Superbike con Honda fino al 2025 e che in questo weekend correrà a Sepang come sostituto di Alex Rins nel team LCR: “È una delusione non essere stato scelto – ha detto a Motosan.es – e lo ammetto. Dopo tutto lo sforzo, il sacrificio eccetera. Devo guardare l’aspetto positivo e rinnovare per altri due anni con HRC era un obiettivo. Sono che mi stimano e hanno fiducia in me, sono grato per questo“.

Il fatto che si parli di Aldeguer come prossimo pilota della squadra Repsol è una sorpresa per Lecuona, che confessa che non prenderebbe bene il suo ingaggio: “Sarebbe come un calcio nelle palle, sarebbe doloroso. Però non credo che Honda sia pronta a prendere un giovane pilota senza esperienza. Io sono giovane, ma ho due anni di esperienza in MotoGP, ho fatto delle ottime gare e sono stato molto veloce“. Non rimane che attendere, ormai manca sempre meno al momento della decisione di Honda.

