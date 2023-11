MotoGP, Marc Marquez: “Evito contatti con il team Gresini”

Più passano i giorni, più si avvicina il 28 novembre, più cresce la curiosità di vedere Marc Marquez in sella alla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini. Sarà la sua prima uscita in MotoGP su una moto diversa dalla Honda dal suo esordio nel 2013 in classe regina. Per adesso il fenomeno di Cervera preferisce concentrarsi sul weekend in Malesia e chiudere al meglio l’avventura con la Casa giapponese. Anche se è impossibile non pregustare la miglior moto in griglia…

Rispetto massimo per la Honda

Tre gare alla fine del rapporto con l’Ala dorata, poi sarà la volta di mettere piede nel box guidato da Nadia Gresini. Una squadra satellite che accoglie il più grande campione dell’ultimo decennio. “Non voglio pensarci troppo, perché siamo in Malesia e il mio obiettivo, come in Tailandia, è dare tutto me stesso. In Qatar e a Valencia sarà lo stesso. Senza esagerare, senza fare pazzie, ma cercando di dare il cento per cento, perché è il modo migliore per ringraziare sia la Honda che tutta la squadra per tutto quello che mi hanno dato in questi anni“.

Attesa per il test di Valencia

I tifosi della MotoGP attendono con ansia il test MotoGP di Valencia per vedere cosa saprà fare Marc Marquez in sella ad una Ducati. Tanto che la sfida iridata tra Bagnaia e Martin rischia di passare in secondo piano. “Capisco che ci siano molte aspettative, logicamente, perché c’è un cambio di marchio. Questa aspettativa è stata generata in passato quando c’è stato un cambio di marchio con altri piloti. Ma cerco di sfuggire a quelle aspettative e fare queste tre gare nel miglior modo possibile. Poi, nei test di Valencia, non dobbiamo dimenticare che sono undici anni che guido uno stile di moto, dovremo passare dal meno al più, testando, e quello arriverà. Devo anche adattarmi alla squadra, perché ci sono molti cambiamenti e il primo ad avere domande sono io e devo risolverle in pista“.

L’adattamento alla Ducati

Sarà fondamentale adattarsi alla Desmosedici durante il precampionato, capire come andare subito forte con questa moto e come adattare lo stile di guida. Saranno giornate cruciali per iniziare al meglio la prossima stagione MotoGP e capire cosa riserverà il futuro. “Qui non ci sono scuse per la moto perché hai la moto che è leader del Mondiale e con la quale tanti piloti vanno forte“. Bisogna anche pensare che sono solo due i piloti che riescono ad essere sempre veloci con la Rossa: Francesco Bagnaia e Jorge Martin. “Sono gli unici due capaci di essere costanti su diversi tracciati“.

I fratelli Marquez nel box Gresini

Farà coppia con suo fratello Alex, un incentivo in più per ambientarsi velocemente al nuovo ambiente. Anche se il salto in Gresini ormai è delineato da settimane, vietato scambiare informazioni con il fratello minore… “Non ho parlato approfonditamente della Ducati perché sarebbe irrispettoso. Sto ancora lavorando per la Honda e sto dando il 100% e se c’è qualcosa da provare, lo farò. Cerco di dare il feedback più accurato, potrei anche avere contatti con la mia squadra dell’anno prossimo e cerco di evitarlo. Perché? Beh, perché ci sono tre gare ancora – spiega Marc Marquez ad ‘AS’ -, il mio obiettivo è finire nel miglior modo possibile ed essere il più professionale possibile. Poi ci sarà tempo per parlare con mio fratello, con la Ducati, con Gresini, con il nuovo capotecnico, per preparare la stagione 2024“.

