Anche Sepang ha regalato una buona dose di spettacolo, ma anche di spaventi in Moto3 e Moto2. Dopo le cadute nei giorni precedenti (spiccano quelli di Binder e Guevara), ecco anche alcuni incidenti di rilievo in gara. Per la Moto2, come si vede in foto di copertina, il grosso rischio l’ha corso Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 parliamo di un highside di Alonso che ha scatenato un triplo contatto per evitare il pilota a terra. Ancora una volta i ragazzi coinvolti se ne sono andati sulle proprie gambe, senza riportare conseguenze importanti.

Moto2: Gonzalez ci scherza su

Uno sfortunato Gran Premio della Malesia durato appena una curva. Manuel Gonzalez, ricordiamo arrivato dalle derivate di serie e protagonista di una crescita esponenziale quest’anno, appariva nuovamente in grado di inserirsi nella lotta per il podio. Ottima partenza, era anche brevemente passato al comando, con Fermin Aldeguer però determinato a rispondere e vicinissimo alla prima curva… Anzi, troppo vicino: i due spagnoli si toccano, Gonzalez ha la peggio e finisce a terra. Arbolino se lo ritrova proprio davanti, ma riesce a passare nel margine d’asfalto tra pilota e moto, e pure il resto della griglia Moto2 riesce ad evitare sia l’alfiere Mastercamp che la sua KALEX #18. Non manca in seguito il ringraziamento in particolare al pilota italiano. “Grazie per non uccidermi tio” è il commento di Gonzalez per Arbolino via social. Si può scherzare, è andata bene.

Moto3: piloti (quasi) ok

Non sono gare per deboli di cuore, ma nemmeno l’incidente visto nella prima gara della giornata (nottata in Italia) è stato da meno. David Alonso ha avuto un weekend da dimenticare, ma sembrava che domenica la situazione si stesse raddrizzando. Il piccolo rookie colombiano stava realizzando una grande rimonta, era ormai nel folto gruppo a caccia del podio… Tutto però finisce prematuramente con un violento highside, ma è solo la prima parte: il tentativo (riuscito) di evitarlo provoca un botto da paura tra Diogo Moreira, Riccardo Rossi e Daniel Holgado che lo seguivano. Guardate in basso le immagini, ha quasi dell’incredibile il fatto che tutti i ragazzi se ne siano andati sulle proprie gambe! Solo Moreira ha riportato una lussazione al pollice destro e dovrà essere ricontrollato prima del GP in Qatar, ma ancora una volta è andata bene.

An unfortunate domino effect 💥



David Alonso's highside caused @daniholgado96, @riccardorossi54 and Moreira to fall out of contention earlier on in #Moto3 😱



Only the Brazilian has been declared unfit due to a thumb fracture ❌#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/BegsGSk2a9 November 12, 2023

Foto: Valter Magatti