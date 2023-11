Si scrive la storia a Sepang: Collin Veijer ha la meglio su Ayumu Sasaki e Jaume Masia, ora unici in lizza per l’iride Moto3, e coglie la sua prima vittoria mondiale! L’Olanda torna a festeggiare per la prima volta da Hans Spaan, in trionfo nel lontano GP della Repubblica Ceca nel 1990. Il super rookie di Staphorst continua a farsi ben vedere nella sua prima stagione mondiale, mentre qualche pasticcio più indietro mette la questione mondiale nelle mani di due piloti. Masia e Sasaki sono separati da appena 13 punti, out Alonso e Holgado che precipitano a -41 (con 50 punti in ballo). Bellissima gara di Farioli che riesce a sfruttare la situazione a suo vantaggio e coglie un 9° posto importante non solo per il morale. È proprio lui il miglior italiano alla bandiera a scacchi! KTM poi chiude i conti e si assicura il 6° titolo costruttori di categoria. Ecco com’è andato il GP della Malesia.

Moto3 Gara

Temperature di 31° C, già 47° C sull’asfalto, per cominciare con la prima gara della domenica. Super scatto di Ortola, alla prima curva però passa davanti Veijer, con Masia subito a ruota, mentre Bertelle terzo in griglia scende in 8^ posizione in poche curve. In breve tempo Masia passa avanti, Sasaki si fa vicino, occhio anche ad Alonso risalito di 10 posizioni in appena un giro… Come sempre in Moto3 ecco il grande gruppo e la battaglia che si infiamma, mentre Romano Fenati abbandona la corsa per incidente. Ma l’incidente da paura avviene poco dopo: David Alonso in highside ricade in pista, Moreira lo evita di un soffio ma appena dietro Rossi, Holgado e Furusato non possono fare nulla. La bella notizia è che i piloti sono tutti incolumi dopo il botto. In seguito abbiamo visto anche un bel rischio tra Munoz e Masia, con l’alfiere BOE che perde poi terreno.

In sei per la vittoria… O forse no

Il contatto multiplo citato crea un bel buco nel gruppo, con i primi sei quindi che si riservano la lotta per il podio. Il capoclassifica Moto3 deve fare i conti solo con Sasaki, come detto per Alonso e Holgado arriva anche un brutto colpo per le loro ambizioni iridate. A 4 giri dalla fine ecco il doppio zero per SIC58, con la caduta di Toba (in lotta con Munoz), mentre Azman cade e riparte. Davanti ecco un pasticcio a 2 giri dalla fine con Rueda che sbaglia: tocca Bertelle e falcia il compagno di squadra Oncu, provocando anche il fuoripista dell’italiano! I tre ripartono ma addio al podio, rimangono solo Veijer, Sasaki e Masia in lotta per la vittoria. Ma l’agguerrito rookie olandese stavolta non vuole accontentarsi di un piazzamento sul podio e sferra l’attacco rivelatosi vincente. La vittoria è sua, interrotto il digiuno di 33 anni per un pilota del suo paese!

