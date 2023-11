Moto2 GP Sepang: Pedro Acosta è campione del mondo!

Mancava solo l’ufficialità, arriva in questa gara in Malesia: Pedro Acosta è campione del mondo Moto2! Con un pizzico di storia: è appena il secondo iridato Moto3-Moto2 dopo Alex Marquez ed il più giovane campione in classe intermedia da Dani Pedrosa in 250cc 2004. La chiusura ufficiale dei conti arriva grazie ad Arbolino, che sbaglia in un tentativo di sorpasso e precipita molto indietro. A 16 giri dalla fine l’asso di KTM Ajo sa solo che non deve sbagliare, non gli serve rischiare per tentare di tenere il passo di un Fermin Aldeguer che ha davvero ingranato un’altra marcia. Il pilota Speed Up infatti non è battibile nemmeno stavolta e coglie la seconda vittoria negli ultimi tre GP! Ecco com’è andata la terzultima corsa della stagione 2023 a Sepang.

Moto2, i primi giri

Guevara ha ottenuto l’idoneità, Binder invece è KO (ecco cos’era successo). Canet invece deve scontare un Long Lap per la caduta in Q2 in regime di bandiera gialla, nello stesso punto dove poco prima era scivolato Vietti. L’attenzione è prevalentemente per Acosta, vincerà oggi il titolo o Arbolino rimanderà ancora la festa? Da non dimenticare la mina vagante Aldeguer, scatenato in questi ultimi GP e scattato dalla pole position. C’è Gonzalez però che vuole dire subito la sua, ma non è fortunato e per un contatto con Aldeguer scivola alla seconda curva. Anzi, un po’ di fortuna c’è: lo spagnolo è caduto in pista, ma il gruppo che seguiva incredibilmente non lo sfiora nemmeno ed il pilota Mastercamp se va illeso!

Arbolino sbaglia…

Davanti intanto il poleman tenta subito la fuga, cosa che gli riesce visto che in brevissimo tempo accumula qualche secondo di margine. Acosta è 2° con Ramirez a ruota, Arbolino invece sta tentando la rimonta dopo il via con brivido per Gonzalez caduto proprio davanti a lui. Ma osa troppo nel cercare un (impossibile) doppio sorpasso su Ogura e Canet, li tocca entrambi e si salva poi con un leggero fuoripista. Adesso, a 16 giri dalla fine, i giochi sono davvero fatti. Poco dopo si registrano tre incidenti distinti in tre punti diversi. Finisce a terra Lukas Tulovic, Celestino Vietti viaggiava vicino alla zona podio ma non la raggiungerà per un’inattesa scivolata, completa il quadro Izan Guevara. Per il momento, visto che in seguito registriamo anche le scivolate di Garcia e Nozane, ma il finale inglorioso arriverà pure per Canet e qualche giro dopo per la wild card Anuar.

Pedro Acosta campione del mondo

Davanti intanto Fermin Aldeguer sta regolando di nuovo tutti quanti con una superiorità quasi imbarazzante. Seconda vittoria negli ultimi tre GP, il murciano di Speed Up ora è davvero inarrestabile! Pedro Acosta fa il suo senza rischiare, tenendo il suo passo: il 2° è più che sufficiente, è festa per il pilota di Mazarron, per genitori e fidanzata accorsi per questo GP, e per KTM Ajo! Il terzo posto invece è più conteso: Marcos Ramirez mette a referto una gara decisamente solida, ma dietro di lui risalgono in quattro con ambizioni chiare. Ramirez però non ci pensa a mollare, vuole il podio e resiste all’attacco finale, cogliendo un terzo posto importante. Ma è scattata la festa mondiale per Acosta (con malessere, il caldo ha messo tutti a dura prova). Per lui una passerella di cartelloni in memoria dei campionati vinti, fino allo Squalo che gli porta il casco dorato da campione, con cui completa il giro d’onore. Due titoli in tre anni mondiali, un altro anno straordinario per Pedro Acosta.

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com