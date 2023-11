MotoGP, Bagnaia: in Qatar con un obiettivo dichiarato e un “alleato”

Francesco Bagnaia si approccia al Gran Premio del Qatar con 14 punti di vantaggio su Jorge Martin e sa che questo weekend a Lusail può essere decisivo. Aumentare il margine sul suo rivale lo metterebbe in una migliore condizione in vista dell’ultimo GP a Valencia. Il campione in carica potrebbe mettere una mano sul suo secondo titolo MotoGP, se riuscirà ad essere più forte dello spagnolo.

MotoGP, Bagnaia determinato in Qatar

Pecco non vede l’ora di risalire sulla sua Ducati: “Sono contento di tornare a correre in Qatar, un’altra pista in cui generalmente siamo sempre stati competitivi. Nel GP in Malesia siamo finalmente riusciti a essere veloci già da venerdì e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso. 14 punti di vantaggio in classifica non sono molti, perciò l’obiettivo sarà provare ad aumentare il distacco su Jorge“.

La missione di Bagnaia a Lusail è chiara: allungare su Martin e non arrivare a Valencia con un gap troppo ridotto. Chiaramente, sarà fondamentale evitare errori. Entrambi i contendenti al titolo devono anche prestare attenzione alla pressione delle gomme, hanno già preso un warning e commettere un’infrazione costerebbe 3 secondi di penalità. Questo è un altro fattore che può risultare decisivo.

Bastianini vuole ripetersi a Lusail

Un elemento che può giocare a favore di Pecco è la ritrovata competitività di Enea Bastianini, che in Malesia è tornato grande protagonista e ha vinto. Un anno fa ha trionfato proprio lui in Qatar e ora sarà interessante vedere se si confermerà veloce. Potrebbe essere un prezioso “alleato” del campione in carica, togliendo magari dei punti a Martin.

Il pilota romagnolo, che vuole evitare che Jorge gli soffi il posto nel team ufficiale Ducati, è molto carico per questo weekend: “A Sepang mi sono finalmente tolto un peso e ora mi sento più libero. Sono tornato a divertirmi sulla moto e di conseguenza ad essere veloce. In Qatar sono stato competitivo in passato e lo scorso anno ci ho vinto la mia prima gara in MotoGP. Non so se riuscirò a ripetermi, ma ci voglio sicuramente provare“. Vedremo se Bastianini sarà nuovamente nelle primissime posizioni a Lusail.

Foot. Ducati