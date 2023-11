Tromox, l’elettrica minimal alla porta di tutti: per la città e fuori

La moto essenziale: telaio, motore e due ruote. Si può riassumere così l’interpretazione di design della cinese Tromox che ad Eicma ha presentato la sua punta di diamante MC10 in due differenti versioni. La MC10 StreetX dall’animo più stradale e la MC10 TrailX dall’animo più avventuroso. L’autonomia non è male, 130 chilometri. Sono modelli pensati prevalentemente per la mobilità urbana che, tuttavia, non si tirano indietro se ci sono da effettuare piccoli spostamenti al di fuori delle città o, come nel caso della MC10 TrailX, per mettere le ruote ovunque con estrema facilità.

Design

Tromox ha un design minimalista, che la rende elegante ed essenziale. Il telaio in alluminio di tipo perimetrale “abbraccia” letteralmente le due grosse batterie e la “powertrain”. L’attenzione all’ergonomia la si trova poi nella seduta esile, ma accogliente, e nel bel manubrio rialzato in alluminio, che rende questa moto elettrica adatta alle esigenze della mobilità urbana sostenibile, senza comunque rinunciare alla bellezza estetica.

Motore

Il motore da 11 kW (12,5 kW per la MC10Trail X), con trasmissione a cinghia, è alimentato dalla doppia batteria agli ioni di litio da 72V 58Ah che permette di raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h. L’autonomia dichiarata di circa 130 km rende questa moto elettrica ideale per i piccoli spostamenti fuori città.

Ciclistica

Tromox MC10 è una moto elettrica dotata di forcella a steli rovesciati (regolabili nel caso della MC10 TrailX), pneumatici nelle misure di 80/100-19″ per l’anteriore e di 90/90/18″ al posteriore. Per la massima sicurezza di guida, l’impianto frenante, rigorosamente a disco, è dotato di frenata combinata CBS.

Dotazione

La dotazione di serie vede poi uno stiloso proiettore anteriore sovrapposto, con tecnologia a Led, un bel display a colori da 3.6 pollici (regolabile nel’incinazione), con presa di ricarica USB e connettività BT con lo smartphone tramite l’apposita APP.

L’azienda

TROMOX Technology Co. Ltd è innovativa azienda cinese con sede a Hangzhou, Zhejiang, impegnata a creare un nuovo modo di muoversi e divertirsi. Il nome del brand TROMOX è una parola mista composta da TRON, che significa guida elettrica high-tech, e MOX, che sta per miscela di metallo nonché una parte di motore. FIVE, che produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti per la mobilità elettrica, annuncia nel 2023 l’accordo per la distribuzione dei prodotti a marchio TROMOX.