MotoGP, Bagnaia: “Felice per Enea”. E ora rischia una penalità

Dopo i 2 punti persi nella sprint race, oggi in Malesia nella gara lunga Pecco Bagnaia ne ha riguadagnati 3 su Jorge Martin. La distanza in classifica è di 14 punti, pertanto il campione in carica MotoGP non può affatto rilassarsi in vista del penultimo gran premio in Qatar. Il terzo posto odierno dando quasi 7 secondi allo spagnolo è un ottimo segnale. Attenzione, però, anche lui ha ricevuto un warning per non aver rispettato la pressione gomme e alla prossima infrazione verrà sanzionato con 3 secondi. È alla pari con il suo rivale su questo fronte, entrambi dovranno essere attenti nelle prossime gare.

MotoGP Malesia, Bagnaia poteva battere Alex Marquez?

Bagnaia al termine della corsa ha così analizzato la sua performance di oggi: “È stata una dura – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – ma bella. Sapevo che Alex Marquez avrebbe avuto questo passo, Enea ha fatto qualcosa di straordinario considerando da dove è partito in questo weekend e vedendo dove è arrivato. Penso che nessuno più di lui meritasse la vittoria oggi, anche per via di quello che sta succedendo. Io sono molto contento, sono partito abbastanza bene ma ho avuto subito un corpo a corpo con Jorge. Abbiamo perso un po’ di tempo rispetti ai primi due nei primi giri. Non credo che sarei riuscito a vincere, però potevo essere vicino. Le cose potevano cambiare soprattutto negli ultimi giri, ero un po’ più fresco degli altri due, soprattutto di Alex. Comunque dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto un bel lavoro qui”.

Pecco ha detto che vincere il duello con Martin a inizio gara è stato importante anche a livello mentale: “Fare certe manovre in certi momenti è fondamentale, soprattutto sui piloti con cui ti stai giocando il mondiale. Oggi era importante non lasciare Jorge davanti, anche se penso che avevo un passo migliore. Dopo due-tre giri ho allungato, credo che sarei arrivato davanti lo stesso. Era importante anche a livello mentale fare una lotta così, sono molto contento. Era da un po’ che non riuscivo a batterlo essendo più veloce. Sabato abbiamo perso punti in una situazione sfortunata, ma sono contento del weekend“.

Pecco e il dubbi sull’anteriore Michelin

Nella sprint race grossi problemi all’anteriore, oggi invece tutto sistemato. Il pilota ufficiale Ducati fa intendere che probabilmente c’è stato un problema di gomma: “Oggi ne avevo abbastanza di più. Rispetto a ieri non abbiamo dovuto fare niente per metterci a posto. Avevo avuto grandi vibrazioni che mi hanno rallentato molto, oggi avevo qualche feeling strano in frenata da dritto, però è stato importante non avere il problema di ieri. Sfortunato a non essere già ieri così“.

Bagnaia ha parlato anche del suo approccio in questo momento molto caldo del campionato MotoGP: “Oggi dopo i primi dieci giri ho cercato di essere più tranquillo possibile, soprattutto sull’anteriore negli ingressi. Mi si muoveva tanto ed ero un po’ in difficoltà frenando da dritto, fortunatamente la nostra moto ci aiuta a girare con il posteriore. Ero un po’ al limite, una situazione in cui è un attimo commettere un errore. Questa è la parte della stagione in cui bisogna stare molto attenti, ho solo 14 punti di vantaggio. Bisogna essere attenti spingendo, quindi è complicato“.

Bagnaia elogia Bastianini

Infine, non mancano delle belle parole per il suo compagno di squadra Bastianini, oggi vincitore a Sepang: “Penso che Enea meriti più di tutti questa vittoria. È stata una stagione difficile mentalmente e fisicamente. Fai un anno buonissimo, vinci quattro gare e sei spesso sul podio; poi passi al team ufficiale e inizi la stagione con un infortunio che ti fa saltare tante gare; ritorni, cerchi di riprendere la fiducia che gli altri hanno dall’inizio, ricadi e ti fai nuovamente male perdendo altre gare. Non è facile, ma per me Enea ha reagito bene ed è stato bravo. Ci siamo aiutati in FP2, è stato importante per entrambi. Lui ha fatto uno step grande ed è stato più veloce di me. Ha vinto dimostrando una velocità incredibile, davvero bravo“.

Foto: Ducati Corse