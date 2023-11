MotoGP Sepang: Bastianini trionfa in rosso, Bagnaia regola Martin

Serviva un acuto in una stagione ricca di ombre per infortuni. Enea Bastianini ha deciso che il momento giusto era la gara lunga a Sepang. Dopo il 4° posto nella MotoGP Sprint, ‘Bestia’ ha colto l’occasione per regalarsi il primo successo in sella alla Ducati rossa con una prova magistrale. Alex Marquez conferma l’ottimo stato di forma con il 2° posto, Francesco Bagnaia invece resiste all’assalto iniziale di Jorge Martin, per poi prendere il largo e guadagnare qualche punticino nella generale. KTM oggi non pervenute, disastro Aprilia e Honda, Yamaha salva il bilancio con il 5° posto di forza di Fabio Quartararo. La cronaca di un caldissimo Gran Premio della Malesia, che ha messo a dura prova la resistenza fisica di tutti i piloti.

MotoGP, i primi giri

Anche oggi tutti i piloti hanno scelto la mescola media sia all’anteriore che al posteriore, Ducati come sempre benissimo al via, dopo le prime curve comanda Bastianini davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Bezzecchi. Martin era partito bene, ma un rischio all’inizio l’ha spinto in 6^ posizione, in cui però non rimane a lungo: a 19 giri dalla fine è proprio dietro a Bagnaia, il duo in lotta per il titolo MotoGP pronto a giocarsela sul serio? L’alfiere Pramac non ci mette molto a dare il via alle ostilità, con il campione in carica che risponde colpo su colpo, ma la battaglia dura appena qualche sorpasso ed il divario comincia ad aumentare… Per Mir e Oliveira si chiude con un incidente ciascuno un altro weekend nero, doppio zero RNF per un problema tecnico di Fernandez. Tris di zeri in casa Aprilia con il quinto incidente del fine settimana per Aleix Espargaro, resiste solo Vinales in 12^ posizione. Giornata no anche per le KTM, che non riescono ad essere così aggressive come ci si aspettava. Anzi finisce malamente per Brad Binder, a terra a 8 giri dalla fine della corsa.

Bastianini non si batte

Possiamo dire che in alto il gruppo si è sgranato ormai da un po’, salvo stravolgimenti imprevisti le posizioni sono ormai congelate. Si aggiunge alla lista degli incidentati anche Takaaki Nakagami, Quartararo invece sembra più in forma in questa gara lunga ed è risalito fino al 5° posto, strappandolo a Bezzecchi. In vetta intanto c’è la risposta alle voci sul possibile scambio Martin-Bastianini in caso di mondiale dello spagnolo: il #23, finalmente a posto in un anno segnato da infortuni, ha l’occasione della stagione e se la prende di forza. È una gara da manuale, arriva la prima vittoria in rosso per Bastianini! Alex Marquez conferma ancora le buone sensazioni di questi giorni e chiude 2°, con Francesco Bagnaia che cerca una sorta di rimonta tardiva sullo spagnolo, prima di evitare rischi inutili dati alcuni problemi in frenata. Ma quel che conta è che ha ripreso tre punticini a Jorge Martin, 4° ma molto staccato al traguardo.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti