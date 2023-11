MotoGP Sepang: Alex Marquez ruggito Sprint, Martin-Bagnaia più vicini

Un’esibizione di un agguerrito Alex Marquez, inarrestabile in questo sabato a Sepang. Il pilota spagnolo, rimessosi dalla quadrupla frattura alle costole, si prende la seconda vittoria stagionale in una MotoGP Sprint, lasciandosi alle spalle Jorge Martin e Francesco Bagnaia a sbrigarsela tra loro. Il duello però dura poco, l’alfiere Pramac ha la meglio sul campione in carica e guadagna qualche punticino prezioso nella generale, accendendo ancora di più la battaglia mondiale. Un discorso tutto Ducati oggi, valori che rivedremo anche domani o le KTM poco più indietro creeranno più ‘scompiglio’? Ecco intanto com’è andata la corsa breve disputata oggi al Sepang International Circuit.

MotoGP, la gara Sprint

Non è mancato un imprevisto nel corso del giro d’uscita: la moto di Jorge Martin ha perso un pezzo sul rettilineo (qui le immagini). È una corsa contro il tempo, ma tutto si risolve ben prima del giro di ricognizione. Gomme medie per tutti, si spegne il semaforo e si parte: Ducati subito lanciatissime, comandano la coppia del team factory, Alex Marquez e Jorge Martin, con il duo KTM subito a ruota. Bastianini inizialmente non sembra avere un passo da podio e scivola in sesta posizione, mentre il pilota Gresini si aggancia al campione MotoGP, ma l’iniziale tentativo di sorpasso non va. La situazione al vertice diventa chiara in appena due giri: mentre Marc Marquez più indietro mette a referto una caduta (riuscendo poi a ripartire), davanti scappano in nove.

Sette ragazzi Ducati ed il duo KTM sono i candidati per la vittoria e le restanti posizioni del podio. Le posizioni sembrano quasi cristallizzarsi, ma ci pensa un pilota in particolare a scombinare le carte. Alex Marquez è scatenato, vuole la vittoria ed a 5 giri dalla fine ha ragione di Bagnaia, che se la deve vedere subito con l’avversario mondiale Martin. Lo spagnolo però passa, poco dopo sembra esserci qualcosa di bloccato sull’ala anteriore destra della Desmosedici #1. Bagnaia però stava già facendo fatica, deve poi contenere il compagno di squadra e sul finale anche Binder, che ci prova contro le Ducati factory. I piazzamenti però non cambiano più: trionfo in solitaria di Alex Marquez, Jorge Martin è 2° al traguardo, terza piazza per Francesco Bagnaia. Con la promessa di dare vita ad un nuovo intenso duello nella gara lunga di domani.

Foto: motogp.com