Moto2 Sepang: Aldeguer 3^ pole consecutiva, Acosta 6°

È stata una giornata incidentata in Moto2, ma alla fine emerge Fermin Aldeguer. Il pilota Speed Up piazza la zampata in qualifica e si assicura la terza pole position consecutiva! Il 18enne murciano non si ferma più in questo finale di stagione… Celestino Vietti si fa ben vedere nonostante una caduta, domani lo troveremo al via al secondo posto, proprio accanto al poleman. Non sta brillando per ora Pedro Acosta, che inizierà il secondo attacco al titolo Moto2 dalla 6^ casella in griglia, proprio davanti a Tony Arbolino. Attenzione anche a Manuel Gonzalez, pronto a dire la sua dalla terza posizione. Il resoconto di Prove 3 e qualifiche a Sepang.

Moto2 Prove 3

Si riparte da una prima giornata nel segno di Ai Ogura (le classifiche). Neanche il tempo di dare il via alla sessione però che Guevara è protagonista di un highside da paura alla curva 3, rimanendo a terra in mezzo alla pista. Dopo una prima bandiera gialla, è bandiera rossa per permettere i soccorsi: Guevara, dolorante ad una gamba, viene evacuato in barella e portato al Centro Medico, in seguito andrà in ospedale per ulteriori controlli a caviglia e piede destri. Si riparte con ancora 28 minuti a disposizione della Moto2: cambia il capoclassifica, con Chantra passato davanti al compagno di box, tra di loro si inserisce Aldeguer. Poco dopo però ecco un forte incidente per Darryn Binder alla curva 1: il pilota sudafricano, lanciatosi dalla moto in corsa, andrà poi al Centro Medico per controlli.

Le barriere però sono pesantemente danneggiate: a 17 minuti dalla fine ecco una seconda bandiera rossa, stavolta molto più lunga, per sistemarle. Si riesce infine a ripartire, con problemi: la moto della wild card Helmi Azman si pianta sulla linea d’uscita della pit lane, in seguito cadono Tulovic (scivolata alla curva 1), Skinner (già fuori pista alla curva 14 per un problema meccanico, prima di essere ‘disarcionato’), Ogura (scivolata alla curva 6), problemi anche per Van den Goorbergh, infine cade Dixon alla curva 4. Questa incidentata sessione si chiuderà con Aldeguer a passo di marcia ed Acosta 4°, degli italiani solo Vietti passa direttamente in Q2.

Moto2 qualifiche

Guevara non ha riportato lesioni, ma si sottoporrà a nuovi controlli domenica prima della gara. Binder invece è fermo al box con due dita lussate ed escoriazioni alla mano destra, più una caviglia dolorante ma non infortunata. Un anno difficile per l’ex MotoGP e rookie Moto2, le lesioni non gli hanno dato una mano… A referto gli incidenti di Van den Goorbergh, Alcoba e della wild card Anuar, mentre tra i protagonisti della Q1 c’è anche Arbolino, a caccia di un posto in Q2. Alla fine ce la fa proprio col miglior tempo, peccato per Dennis Foggia primo degli esclusi.

Abbiamo ora i nomi dei 18 piloti, scatta quindi la lotta per la prima casella in griglia. Si fermerà prematuramente però Filip Salac, protagonista di una caduta alla curva 7. Davanti si piazza subito Aldeguer, determinato a confermare ancora l’ottimo stato di forma del periodo, Acosta invece a sorpresa non è nemmeno in top 10… Vietti invece ci stava comportando molto bene, si era portato in 2^ posizione, ma ecco una caduta alla curva 4, stesso punto in cui in sequenza cade anche Canet. Le bandiere gialle di questo dopo incidente congelano la classifica: l’alfiere Speed Up si prende la prima casella in griglia, il leader Moto2 invece scatterà dal 6° posto per la sua seconda occasione di chiudere i conti mondiali.

Foto: Team SpeedUp