Moto3 Sepang: Masia pole senza rivali, Bertelle 3° in griglia

Il leader Moto3 non sbaglia, una pole position per cercare un ulteriore allungo nella generale. Jaume Masia si prende la prima casella in griglia a Sepang, a capo di una prima fila interessante. C’è Matteo Bertelle, che mette a referto un gran giro e riconquista per la seconda volta la prima fila, ma si fa ben vedere anche Collin Veijer, arrivato dalla Q1 ed autore di un gran giro che vale la seconda casella in griglia di partenza. E gli altri? Ecco com’è andata.

Moto3 Prove 3

Si riparte dai tempi di ieri, con Jaume Masia al comando e due italiani in top 14 (le classifiche). Non mancano rischi di cadute, come per lo stesso capoclassifica Moto3, ma nel caso di Alonso è una scivolata ad alta velocità alla curva 5, dalla quale riparte subito senza conseguenze. Nei 10 minuti finali scatterà l’assalto vero e proprio al tempo, con Holgado in particolare che cancellerà il record di 2:11.411 stampato da Foggia nel 2022 per metterci il suo 2:11.139, crono che gli permette di volare in vetta. I giochi di scie aiutano anche Bertelle e Farioli (fresco di annuncio ufficiale con SIC58 per il 2024), ma bisogna attendere la bandiera a scacchi per la classifica definitiva. Nessuno scalza lo spagnolo di Tech3, quattro italiani su cinque sono direttamente in Q2: ecco la classifica delle Prove 3 e combinata.

Moto3 qualifiche

Nomi a sorpresa nella prima sessione, come il fresco rookie dell’anno David Alonso o Stefano Nepa, unico italiano rimasto fuori dalla Q2 diretta. Ed entrambi fanno molta fatica ad avvicinarsi alle prime quattro posizioni utili per passare il turno. Nepa sta accusando di nuovo qualche problema alla gamba infortunata nel GP Malesia 2022, Alonso fa tremare il box Aspar per un violento highside, molto simile a quello di Guevara nelle Prove 3 della Moto2 (rivelatosi senza conseguenze fisiche). Sorridono invece gli esordienti Collin Veijer e José Antonio Rueda, passano anche Xavi Artigas e Vicente Perez, ricordiamo quest’ultimo sostituto in corsa dell’infortunata Carrasco.

È il turno determinante per la pole position, chi se la assicurerà? Quel che è certo è che in pochi minuti la situazione si complica per Holgado, protagonista di una scivolata quando stava realizzando un giro potenzialmente da prima posizione in classifica. Ruggisce presto però il leader Moto3: Jaume Masia si prende la vetta della classifica del turno e non la mollerà più, è pole position con un margine di oltre 9 decimi! Ottimo risultato comunque per il rookie Collin Veijer che conquista il secondo posto in griglia, guizzo tricolore grazie a Matteo Bertelle terzo.

Foto: motogp.com