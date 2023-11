MotoGP Sepang: Martin pole da record… No, ci pensa Bagnaia

È un dominio Ducati in qualifica, ma la pole position passa di mano tra i due protagonisti della lotta iridata. Jorge Martin sembra aver completato l’opera con un tempo da record, nonostante la caduta, ma il campione MotoGP non ci sta ed a bandiera a scacchi ormai esposta risponde per le rime. Francesco Bagnaia si prende così la pole a Sepang davanti all’avversario di Pramac, ma dietro di loro ecco il primo acuto di qualifica per Enea Bastianini, dalla Q1 alla terza casella in griglia. Da evidenziare che le Ducati in top 5 sono tutte al di sotto del precedente record assoluto del tracciato! Non brillano le KTM, ma occhio a Brad Binder in gara… Ecco come sono andate le ultime prove libere e le due sessioni di qualifica in Malesia.

MotoGP GP Sepang, gli orari TV e streaming

MotoGP Prove Libere 2

La top 10 direttamente in Q2 s’è già decisa con le Prove disputate ieri (tempi e cronaca). Questa è l’ultima occasione per operare qualche aggiustamento in vista delle qualifiche e poi della MotoGP Sprint. Ducati e Yamaha al comando fin da subito, a referto però anche una scivolata alla curva 9 per Bezzecchi, che riesce poi a ripartire. L’ultima sessione di libere MotoGP si chiude con la coppia Yamaha in vetta, seguono Binder e le Ducati. Nel frattempo Paolo Ciabatti ha ammesso a motogp.com che, dati gli attuali valori in pista, la possibilità di uno scambio tra Martin e Bastianini è una realtà da considerare…

MotoGP Qualifiche

Si comincia con la prima sessione, tra i piloti in pista c’è anche Aleix Espargaro, reduce da ben quattro cadute nella prima giornata di prove a Sepang. Per il fratello Pol registriamo una scivolata quando mancano 9 minuti alla fine della Q1, ma il pilota GASGAS riesce poi a ripartire ed a disputare quanto resta del turno. La caduta di Marc Marquez a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, quando comunque era già molto indietro e non stava migliorando particolarmente nonostante le scie, determina la sua 10^ posizione nel turno, quindi 20^ casella in griglia… Bautista si ferma senza benzina, Di Giannantonio e Bastianini vanno in Q2.

Completata la lista dei 12 piloti chiamati a giocarsi la pole position in Malesia. Le Ducati in particolare si fanno vedere da subito: Marini è il primo a riscrivere il nuovo record assoluto per la MotoGP sul tracciato malese, ma fa ancora meglio Martin che vola al comando. Bastianini è l’ultimo ad entrare, ma piazza subito un crono che lo proietta in P2! Finisce prematuramente per Di Giannantonio e Marini, ma pure per Martin che stava provando a limare ancora un po’ il suo super giro. Bagnaia cerca di approfittarne con un ultimo tentativo lanciato: è il colpo del campione MotoGP, il record è di nuovo riscritto e vale la pole position a Sepang, aprendo così una top 6 tutta in rosso.

Foto: Valter Magatti