MotoGP Sepang, Bautista lento? Bagnaia risponde ai critici

Alvaro Bautista non ha brillato nella prima giornata del suo ritorno in MotoGP. Ha terminato le prove a Sepang con il ventiduesimo e penultimo tempo, incassando 2″5 di ritardo dal leader Alex Marquez. Non erano pochi a immaginare che sarebbe stato più avanti, qualcuno particolarmente ottimista lo pronosticava persino nel gruppo dei migliori. Ma la realtà è un’altra e non c’è nulla di clamorosamente negativo nel risultato dello spagnolo.

MotoGP Malesia, Bautista non va

Non correva in MotoGP dal 2018 e da allora i prototipi sono molto cambiati, così come le gomme. È vero che ha provato la Ducati Desmosedici GP23 in due test, però lo ha fatto a Misano Adriatico in una pista completamente diversa da quella di Sepang, nella quale non gira da cinque anni. Con due sessioni di prove poteva colmare il gap con chi è abituato a guidare in MotoGP? Era davvero pensabile che un pilota che corre in Superbike dal 2019 potesse essere super competitivo in un campionato in cui i valori sono spesso molto ravvicinati?

Due test disputati mesi fa a Misano non potevano bastare a Bautista per presentarsi subito forte in Malesia. Mettiamoci anche il fatto che corre senza alcun obiettivo, il suo l’ha già fatto nel 2023. Ovviamente, c’è l’orgoglio da pilota che lo spinge comunque a voler fare bene, però non ha bisogno di prendersi alcun rischio. L’impresa di Troy Bayliss a Valencia nel 2006 ha subito scatenato i paragoni, ma per diversi motivi Alvaro non sarà in grado di replicarla a Sepang.

Qualcuno ha anche detto che il due volte campione Superbike è stato un po’ “spavaldo” con alcune sue dichiarazioni inerenti la possibilità di vincere, però si trattava di semplici battute. È da mesi che dice di volersi semplicemente divertire e non ha fissato alcun risultato come obiettivo. Sicuramente non è felice di essere penultimo, ma al tempo stesso il risultato del venerdì non deve essere motivo per denigrarlo.

Bagnaia a difesa di Alvaro

Interpellato sul tema, Francesco Bagnaia è stato molto lucido nell’analizzare la situazione di Bautista: “La MotoGP è il massimo del motociclismo – riporta AS – e penso che sia lui sia qui principalmente per divertirsi. Non è facile e lui lo sapeva. Ho già detto giovedì che se dovesse finire in top 10 dovrebbe essere super felice. Il weekend è lungo e sono sicuro che migliorerà ancora un po’. Ma il ritmo che abbiamo in MotoGP è molto alto, devi essere veloce da subito“.

Logicamente, Pecco ricorda che la Superbike è un mondo molto diverso: “Ho visto che in SBK hanno dinamiche e strategie totalmente differenti. Penso che non sia abituato e che abbia bisogno di più tempo. Se mi ha chiesto qualcosa? No. Vuole fare la sua strada e divertirsi. Sono sicuro che si stia divertendo, perché questa moto è fantastica, e se la sta prendendo con calma“.

