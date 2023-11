C’è sicuramente un po’ di amarezza in Enea Bastianini per aver mancato l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche a Sepang. Nelle prove si è classificato dodicesimo, a poco più di un decimo dalla top 10. Nell’ultimo time attack ha fatto un grande miglioramento e per poco non ha raggiunto l’obiettivo. Comunque si candida per i due posti che verranno assegnati nel Q1.

MotoGP Malesia, Bastianini contento del ritmo

Bastianini al termine della giornata ha analizzato cosa non ha funzionato: “Fare di più oggi era difficile, perché abbiamo provato tante cose nuove. La P12 era accettabile, anche se non era la posizione a cui aspiravamo. Ci sono stati alcuni alti e bassi, domani cercheremo di essere costanti per entrare in Q2. Nel pomeriggio le condizioni erano diverse e abbiamo fatto delle modifiche per adattarci alla pista, ma siamo arrivati un po’ tardi e con la seconda gomma sono riuscito a fare solo un giro. Quindi, purtroppo, non sono entrato in top 10“.

Nonostante non abbia chiuso nei primi dieci della classifica, il pilota riminese ha un motivo per essere ottimista in vista del resto del weekend: “Penso sia stata una giornata complessivamente positiva. Nel pomeriggio ho avuto un buon ritmo, sono riuscito a stare facilmente sul 1’59”. Quindi le cose non sono così nere come nelle gare precedenti“.

Pernat sul futuro di Enea

Si è parlato molto di un’eventuale promozione di Jorge Martin nel team ufficiale Ducati, nel caso in cui vincesse il titolo MotoGP 2023. In tale scenario, Bastianini verrebbe retrocesso nella squadra satellite Pramac. Carlo Pernat, manager del pilota riminese, ha parlato di questo tema a Sky Sport MotoGP: “La situazione ad oggi è che Enea ha un contratto con Ducati che scade nel 2024. C’era una clausola che prevedeva che entro il 31 agosto la Ducati doveva esercitare l’opzione per lasciarlo nel team ufficiale oppure metterlo in Pramac. A me è arrivata la comunicazione ufficiale scritta della conferma di Enea nella squadra factory. È una documento ufficiale, quindi io sono tranquillo e confido nella serietà di Ducati, che è sempre stata notevole. Lascio parlare queste voci nate dalla Spagna, ma il contratto c’è“.

Pernat è stato nuovamente chiaro nell’esporre la situazione, anche se capisce il motivo per il quale Martin venga indicato come possibile futuro compagno di Pecco Bagnaia: “Se Jorge vincesse il Mondiale, è chiaro che la Ducati sarebbe un po’ in imbarazzo. Per gli sponsor e il numero 1 sulla carena posso capire che qualche dubbio possa anche venire. Però io sono tranquillo“.

Il manager genovese ha anche confermato che sul piano economico sarebbe problematico togliere la sella a Bastianini: “Quando ho ricevuto la comunicazione da Ducati, ho iniziato a lavorare con gli sponsor e ho formato dei contratti con delle cifre discrete basate sul fatto che lui fosse nel team ufficiale. Se ci fosse un cambiamento, si verificherebbe un danno economico importante. Al momento, non ho nessuno mi ha detto niente. Ho parlato con Dall’Igna e Ciabatti, sono tranquillo. Poi è chiaro che si è visto che a volte i contratti valgono poco, però oggi la situazione è questa“.

Foto: Ducati Corse