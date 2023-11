In questo weekend la MotoGP fa tappa in Malesia e le attenzioni sono rivolte soprattutto al duello iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Quest’ultimo è a 13 punti dal campione in carica e il trend di risultati da un po’ di tempo a questa parte dice che è lui il più forte. Però a Sepang può succedere di tutto, Pecco ci ha vinto nel 2022 e bisogna sempre fare attenzione ai cambiamenti meteorologici.

MotoGP Malesia, le aspettative di Martin

Le due vittorie in Thailandia sono state importanti, perché arrivate dopo alcuni errori. Il pilota spagnolo ha dimostrato di saper reagire ai momenti negativi: “Dopo la gara ero felicissimo. Avevo vissuto un weekend fantastico, ho fatto la quarta doppietta dell’anno ed è stato grandioso. Poi ho deciso di restare qui in Asia, anche per non provare la sofferenza del jet lag e ho pensato che allenarmi in queste condizioni potesse aiutarmi un po’. Sono contento, ma durante la settimana di riposo ho avuto il tempo di pensare un po’ a tutto e io preferisco correre le gare consecutivamente per mantenere il feeling. Vedremo come andrà in Malesia, non vedo l’ora di correre“.

Sul podio a Buriram ha fatto un’esultanza simile a quella di Bagnaia in Indonesia, portandosi una mano all’orecchio come per dire che non sentiva. Ma non era una risposta polemica al rivale: “Mi è venuto spontaneamente, l’ho fatto per coinvolgere i tifosi. Non era un gesto polemico. Ero contento, ero salito sul podio e non sentivo nessuno urlare, allora ho detto: ‘Dai ragazzi, fatemi sentire’“.

Jorge sull’ipotesi team factory

Un anno fa a Sepang era stato proprio Martin a conquistare la pole position, poi in gara era caduto buttando via una chance di vincere. Stavolta vuole un epilogo diverso: “Mi è mancata quella vittoria, potevo farcela. Il nuovo asfalto può essere un cambiamento positivo, sembra che gli avvallamenti siano minori e magari potremmo essere più veloci. Spero che vada tutto bene“.

Al pilota del team Pramac Racing è stato chiesto anche dell’eventuale promozione nella squadra ufficiale Ducati, cosa di cui si parla molto ultimamente: “Posso dire che sono fiero di continuare con Pramac l’anno prossimo, però se Ducati mi vorrà nel nel team factory sarò estremamente contento. Il mio obiettivo per il 2025-2026 è essere in una squadra ufficiale, il sogno è vestirmi di rosso. Se si anticipasse all’anno prossimo, ne sarei felicissimo. Dipende da loro“.

Rischio penalità per Martin

Jorge ha ricevuto un warning per non aver rispettato il limite della pressione gomme in Thailandia, se dovesse capitare di nuovo prenderebbe 3 secondi di penalità. Non vuole stressarsi troppo: “Sicuramente ho commesso un errore, però almeno ho vinto e i 25 punti erano la cosa più importante. Normalmente abbiamo la pressione normale, in quel caso eravamo molto vicini al limite. Eventualmente, cercherò di prendere la scia degli altri“.

Infine un commento sulla presenza di Alvaro Bautista come wild card Ducati in Malesia: “Difficile avere un’aspettativa sul suo risultato. Attendiamo e vediamo. Credo abbia fatto un buon test a Misano, sappiamo che è un pilota veloce e leggero. In rettilineo può avere un vantaggio. Capiremo domani come andrà, penso che farà bene“.

