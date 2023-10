La leadership di Jorge Martin nel campionato MotoGP è durata poche ore, quante ne sono passate tra la Sprint e la gara domenicale di Mandalika. Il pilota del team Pramac aveva in pugno il GP dell’Indonesia, con oltre tre secondi di vantaggio sugli inseguitori Maverick Vinales e Francesco Bagnaia, ma un errore gli è costato caro (e forse il titolo iridato!). La sfida tra i due colleghi Ducati rischia d’infiammarsi a cinque gare dal termine e con un gap di appena 18 punti in classifica.

Jorge Lorenzo e la sfida per il Mondiale

Jorge Lorenzo, ex pilota MotoGP e commentatore Dazn, non nasconde di fare il tifo per il connazionale Jorge Martin. Evidente il suo disappunto in diretta TV al momento della caduta nel GP di Mandalika, lasciando campo libero alla vittoria del rivale Pecco Bagnaia. Tanto di cappello per il pilota piemontese e campione in carica a cui è legato da un rapporto di profonda stima. “Anche Pecco ha commesso degli errori, ma sembra un pilota più freddo, sa gestire le emozioni“. Ma dopo la bandiera a scacchi ha forse esagerato con i festeggiamenti… E scatenato una gioia un po’ troppo scomposta all’interno del box Ducati. “Certi gesti non vanno bene… Non fate arrabbiare la bestia (Jorge, ndr), non è finita. Mantieni calmo il tuo nemico, non farlo arrabbiare“, ha commentato sull’emittente satellitare spagnola.

A Jorge Lorenzo non è piaciuta l’eccessiva euforia del team Lenovo Ducati, del resto la vittoria di Francesco Bagnaia è più una vittoria mancata di Jorge Martin. Il tre volte campione MotoGP ritiene più saggio non festeggiare in maniera spropositata e frettolosa. “Martin avrebbe vinto, ma ha sbagliato. Io non so cosa avrei fatto… Ma meglio per lui mantenere un profilo basso, è stato fortunato che Jorge abbia commesso quell’errore. Bagnaia non ha vinto la gara, Martin l’ha persa“. Tra pochi giorni si ritorna in pista a Phillip Island e il campo di battaglia sarà nuovamente libero per la titanica sfida tra ducatisti.

