Bimota: 50 anni di storia e di successi sportivi

Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini. A fine anni sessanta tre giovani riminesi, cresciuti nella “Città del Sogno” di Federico Fellini, fondarono un’azienda di termo idraulica e sistemi riscaldamento. La loro vera passione erano i motori. Erano ragazzi brillanti, geniali ed un po’ sognatori. Inizialmente iniziarono a realizzare dei kit per fare andare ancor più forte le moto già esistenti. Nel 1973 si affacciarono così sulla scena motociclistica. Ben 50 anni fa la Bimota debuttò la mitica HB con Lugi Anelli impegnato alla 200 Miglia di Imola. La casa motociclistica riminese ha avuto poi una storia travagliata, ha cambiato tanto proprietari è ancora presente anche nel mondo delle competizioni. Le Bimota sono moto affascinanti, amatissime dagli appassionati.

La storia sportiva

Massimo Tamburini era un designer straordinario e lungimirante. Nei primi anni settanta realizzò la HB1 in appena 10 esemplari. Il motore era Honda CB 750 attorno al quale si sviluppava un telaio rivoluzionario con il baricentro più basso e più leggerezza.

Dalle prime gare nazionali del 1973 al Campionato del Mondo fu breve. Nel 1974 Giuseppe Elementi regalò alla Casa riminese i primi punti mondiali in 350cc e nel 1975 Otello Buscherini il primo successo, in Cecoslovacchia. Proprio nella classe 350 arrivòil titolo mondiale nel 1980 con il sudafricano Jon Ekerold. Negli anni ottanta nacquero i primi prototipi della mitica Bimota Tesi ed alcune stradali storiche come le DB1 e la YB4 EI.

Nel 1987 Bimota conquistò con Virginio Ferrari il successo finale nel Campionato Mondiale Formula TT. L’anno dopo nacque il Mondiale Superbike. Bimotà si presentò con una moto al top ed un pilota velocissimo: Davide Tardozzi. Prima gara e prima vittoria. Tardozzi collezionò complessivamente sette successi sfiorando il titolo iridato piloti e portando Bimota ad un passo da quello costruttori. Brillante anche il 1989 con Giancarlo Falappa che vinse varie gare. Dal 1990 il declino. Dal 1997 al 1999 Bimota ha gareggiato in Supersport e nel 2000 è tornata in Superbike per una decina di gare con una moto motorizzata Suzuki e nel 2014 schiera la BB3 con motore BMW. Quell’anno però i risultati non sono stati omologati perché Bimota non è riuscita riesce a produrre in tempo il numero di moto di serie necessarie per poter prendere punti nel mondiale. Negli ultimi anni Bimota ha partecipato prevalentemente alle competizioni su su strada.

