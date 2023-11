Moto3, Filippo Farioli alla corte di Paolo Simoncelli nel 2024

Un binomio tutto italiano per la prossima stagione mondiale di SIC58 Squadra Corse. Filippo Farioli è la seconda ufficialità del team di Paolo Simoncelli, un movimento già noto ma confermato in questa prima giornata del GP della Malesia. Il giovane bergamasco, che sta per completare una difficile prima annata Moto3 con KTM Tech3, cambierà struttura e moto, con il chiaro obiettivo di rilanciarsi. Farioli affiancherà il già annunciato Luca Lunetta, vice-campione Moto3 Junior e debuttante della squadra di Simoncelli nel 2024.

Farioli e SIC58, binomio tricolore

Cambia la squadra, ma dovrà anche lasciare la KTM per conoscere una Honda. L’esordio vero e proprio per Filippo Farioli è avvenuto quest’anno, ma sarà un “debutto a metà” anche nel 2024 viste le novità tra lato tecnico e box. Il figlio e nipote d’arte non ha avuto vita facile quest’anno, ma è un discorso valido per la maggior parte dei rookie (salvo eccezioni come Pedro Acosta o l’altrettanto esplosivo David Alonso). Per Farioli contiamo al momento due piazzamenti a punti: il primo del round spagnolo a Jerez, ma è in India che ha ottenuto il miglior risultato stagionale, un 11° posto. Mancano ancora tre round, vedremo come si comporterà il numero #7 di KTM Tech3, prima di passare ad una nuova avventura.

Foto: SIC58 Squadra Corse