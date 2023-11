Gabriele Giannini in Prodina, il team “Andremo per gradi”

Parola d’ordine: divertirsi. Gabriele Giannini approda in Supersport con Prodina e parte dal World Challenge. Salterà dunque la trasferta in Australia per concentrarsi sulle gare europee. Il team, nato dall’incontro di due appassionati professionisti quali Riccardo Drisaldi e Salvatore Giorlandino, vuole andare per gradi. Non ha senso creare aspettative eccessive ma chiaramente si punta a fare bene. Il giovane di Anzio aveva partecipato come wild card all’ultima gara stagionale a Jerez e la squadra era rimasta molto soddisfatta come racconta a Corsedimoto il capo struttura Salvatore Giorlandino.

“Purtroppo a Jerez venerdì mattina non avevamo girato per il maltempo ma Gabriele nel corso del week-end aveva preso sempre più confidenza con la moto ed era migliorato tanto al punto che in gara era in lotta per la top 10. Siamo rimasti molto contenti del suo esordio in Supersport considerando che non aveva mai corso in questa categoria ed arrivava da due stagioni nella 1000”.

Cosa vi aspettate da Gabriele Giannini il prossimo anno?

“Nei primi due round non ci aspettiamo gradi cose perché serve del tempo ed anche noi dobbiamo cucirgli la moto addosso, come abbiamo provato a fare a Jerez. Si andrà per gradi, all’inizio serve pazienza. Ci piacerebbe vincere il titolo nel World Challenge e stare più o meno attorno alla decima posizione nelle varie gare del Mondiale il che significa fare qualche volta meglio ed altre peggio, dipende dalle situazioni. Sulle piste amiche magari si può puntare a fare qualcosa di più”.

Quali potrebbero essere i circuiti più favorevoli?

“I primi due che mi vengono in mente sono Ungheria e Cremona che saranno nuovi per tutti: gli altri piloti non avranno dei riferimenti. Se sarà possibile andremo a fare anche dei test a Cremona, perché no”.

Avrete il supporto diretto di Kawasaki?

“Prodina è Supported Team Kawasaki in che significa che avremo lo stesso materiale che hanno anche le squadre più blasonate della nostra. Per quanto ci riguarda ce la metteremo veramente tutta per consentire a Gabriele Giannini di esprimersi al meglio. Ci ha già fatto un’ottima impressione: è un ragazzo che impara in fredda, volenteroso, umile e disponibile. Possiamo fare bene, divertirci e raccogliere delle belle soddisfazioni”.

Quando farete i primi test?

“Dobbiamo definire bene i programmo da sicuro il 24 ed il 25 gennaio saremo a Jerez per i test di tutti i team Kawasaki”.