MotoGP, Luca Marini verso la Honda: “Ho un sogno da realizzare”

Honda, il più grande costruttore di moto al mondo, è ancora senza un pilota per la prossima stagione MotoGP. Fra poco più di due settimane il 2024 avrà inizio con il primo test ufficiale a Valencia, ma la Casa nipponica ancora non sa chi affiancherà il “superstite” Joan Mir. Difficile colmare il vuoto che sta lasciando Marc Marquez, serve un pilota che abbia intenzione di dare linfa al progetto, anche a costo di rinunciare a grandi risultati. Sul taccuino di Alberto Puig, in cima alla lista dei nomi, c’è a sorpresa quello di Luca Marini. Il pilota di Ducati VR46 ha concluso la gara sprint a Sepang in nona posizione, qui cronaca e classifica.

Honda cerca un pilota

Fabio Di Giannantonio sembrava vicino alla firma con Repsol Honda, anche a costo di accettare il contratto di un anno. L’opzione del pilota capitolino non è ancora da escludere, ma Honda ha preferito lasciarlo in stand-by per il momento. Con l’otto volte campione del mondo Marquez che si unirà alla Gresini Ducati la prossima stagione, la Honda è alla disperata ricerca di un valido sostituto. Ma i piloti più gettonati (vedi Miguel Oliveira) hanno rifiutato l’offerta di un solo anno. Poi si è rivisto il nome di Pol Espargarò, ma il catalano ha confermato che non ci sarà il passo indietro e resterà con KTM in veste di collaudatore. Nulla da fare per i piloti Aprilia, Maverick ed Aleix, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.

Luca Marini apre alla Honda

Nelle ultime ore avanza il nome di Luca Marini, possibilità non esclusa da Alessio Salucci, che attende gli sviluppi della trattativa. I giorni sono contati e bisogna arrivare quanto prima ad una soluzione. Il fratello di Valentino Rossi sembra disponibile a lasciare la moto più competitiva della griglia MotoGP pur di approdare in un team factory, cosa che in breve termine sembra difficile in Ducati. Ma solo a patto di avere un contratto biennale. Quando gli vengono chieste delucidazioni in proposito, Luca Marini abbozza: “Devi parlare con il mio manager… Dipende dalla situazione“. La stagione 2023 è andata in crescendo per l’alfiere VR46, “mi sento davvero forte, sto migliorando molto, l’anno prossimo voglio essere competitivo e lottare per il podio in ogni gara“.

Obiettivo plausibile con una Desmosedici, ma con una Honda sarebbe difficile pensare di ambire alla vittoria… A questo punto Luca confessa: “Sì, hai la moto migliore, ma andare in un team ufficiale e sviluppare la tua moto, parlare con gli ingegneri e seguire una direzione – la tua direzione – tutti insieme, è una cosa completamente diversa“, ha detto ad Autosport. “So che il mio pacchetto adesso è fantastico, la squadra sta lavorando molto bene e la Ducati è una moto fantastica che si comporta sempre bene, in ogni situazione, in ogni condizione. Ma come pilota ho anche dei sogni da realizzare e correre e lavorare per un team ufficiale è qualcosa di veramente incredibile. A patto che la situazione sia quella giusta“.

