MotoGP, Bagnaia tra rabbia e perplessità: “Giravo pianissimo”

Un terzo posto con un po’ di sofferenza per Francesco Bagnaia nella sprint race MotoGP in Malesia. Nella seconda metà il suo ritmo è calato in maniera evidente ed è stata una sorpresa, perché era partito bene ed era stato davanti per un po’ di giri. Dopo il sorpasso di Alex Marquez, è “crollato” ed è stato superato pure da Jorge Martin, che gli ha recuperato altri 2 punti e si è portato a -11.

MotoGP Malesia, Bagnaia scontento della sprint race

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha rivelato che Pecco era visibilmente arrabbiato quando l’ha incontrato dopo la corsa. Il diretto interessato ha confermato il proprio disappunto ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Difficile dire cosa abbia provocato il cambio repentino di performance. Ho iniziato a faticare molto con l’anteriore, non riuscivo più a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni. Era un po’ strano, è successo di colpo. Già all’inizio faticavo un po’ a fermarmi, ma andava meglio. Negli ultimi giri, invece, ero in netta difficoltà e ho girato pianissimo“.

Bagnaia sentiva di potersi giocare la vittoria con Marquez e assieme al team Ducati dovrà comprendere il problema che glielo ha impedito: “Peccato, ero partito bene e stavamo facendo tutte le cose giuste. Alex era molto veloce, ma avevo il potenziale per lottare con lui. Purtroppo ho iniziato a perdere tanto e non mi capacito di cosa sia successo. Fortunatamente è la sprint e abbiamo tempo di vedere i dati per capire cosa non abbia funzionato. Sono comunque contento, perché partire in pole position è sempre importante“.

Un calo inspiegabile per Pecco

Il campione incarica della MotoGP è rimasto davvero stupito da quanto successo: “Il mio feeling è stato peggiore a tutto il resto del weekend, è strano. Ho fatto un miliardo di giri sulla gomma davanti e tutto funzionava perfettamente, invece nella sprint ero più in difficoltà. Già alla partenza non ero al massimo, però poi la situazione è peggiorata sempre di più. A quattro-cinque giri dalla fine è stato molto difficile“.

Bagnaia ha ribadito di essere convinto che senza quell’intoppo sarebbe riuscito a giocarsi la vittoria con Alex: “Secondo me potevo stare con Marquez. È tutto il weekend che giriamo costantemente sotto il 59.5, quindi mi ha lasciato perplesso ciò che è successo. Mi aspettavo di essere costante, non avevo mai avuto cali particolari“.

Foto: Ducati Corse