MotoGP, Marc Marquez ci ride su: “Dovevamo battere un record”

Un altro sabato da archiviare per Marc Marquez, 21esimo al traguardo della MotoGP Sprint della Malesia. Il fuoriclasse del Repsol Honda Team è caduto al terzo giro e, nonostante sia riuscito a riprendere la sua RC213V per tornare in pista e arrivare alla bandiera a scacchi, non è riuscito a recuperare posizioni.

Un’altra doppia caduta

La giornata è stata complicata per il fenomeno di Cervera sin dalla prima sessione di qualifiche. Una caduta nella parte finale del Q1 gli ha impedito di lottare per un posto in Q2, relegato in una 20esima posizione sulla griglia di partenza che già prefigurava una Sprint Race complicata per Marc Marquez. Buona la partenza, dopo due giri era risalito fino alla 13esima piazza, ma mentre cercava di sorpassare Aleix Espargaró ha perso l’anteriore della sua moto ed è stato vittima della sua seconda caduta quotidiana. La 27esima in questa stagione MotoGP, eguagliando così il suo peggior record di cadute risalente alla stagione 2017.

“Dovevamo battere qualche record quest’anno“, ha detto Márquez ai microfoni di DAZN, non senza una certa rassegnazione. “È quello delle cadute, che non è la sensazione migliore, ma significa che ci stiamo provando. Sapendo che mancano poche gare, continuo a spingere, è il mio impegno nei confronti del marchio, continuare a dare il 100% in pista“.

Marc Marquez punta il dito sull’aerodinamica

Nelle fasi iniziali, nel tentativo di recuperare posizioni, ha surriscaldato le gomme. Questo potrebbe essere la causa principale del ko malese. Invece di ritirarsi, il pilota catalano ha dimostrato il suo impegno con la HRC, ha rialzato la sua Honda per almeno aggiungere chilometri: “Ho preso la moto e ho finito la gara. Ho potuto fare il mio lavoro, che era fare dei giri, dare informazioni alla squadra. Vediamo se domani riusciremo ad avere una gara più stabile“.

Fino a qualche anno fa il pluricampione riusciva ad evitare certe cadute, adesso non è più possibile. Il motivo è da ricercare nella nuova aerodinamica della RC-V. “Da quando abbiamo messo il nuovo pacchetto aerodinamica, non ne sono capace. Sì, va un po’ meglio, siamo un po’ più veloci, ma la moto è un po’ più imprevedibile“.

Nel corso delle qualifiche c’è stata qualche piccola schermaglia con Franco Morbidelli. Marc Marquez ha atteso l’italiano della Yamaha in pit-lane per seguirne la scia, cosa che ha causato il malumore del pilota VR46, che ha poi manifestato il suo disagio in pista, facendogli un gesto con la mano mano. “Non so bene il gesto che stava facendo, non so cosa significasse. Ma queste immagini sono simpatiche per il campionato“.

