MotoGP, Bastianini is back: “Mi è esploso qualcosa dentro”

Straordinario Enea Bastianini, vincitore della gara MotoGP a Sepang. Il suo 2023 è stato molto complicato tra infortuni e difficoltà nell’addarsi alla Desmosedici GP23. Ieri e oggi è stato particolarmente forte, la vittoria è un risultato meritatissimo e viene anche in un momento importante. Infatti, ci sono rumors sull’eventualità che Jorge Martin prenda il suo posto l’anno prossimo e la prestazione odierna serve anche per consolidare la sua posizione.

MotoGP Malesia, il riscatto di Bastianini

Al termine della gara, il pilota ufficiale Ducati si è mostrato emozionato e ha sfogato la sua gioia anche ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “È qualcosa di fantastico ed emozionante. Dopo un periodo di merda, non c’è un altro nome da dargli, è bello tornare alla vittoria. Oggi non volevo altro, volevo solo vincere. Non mi importava del resto, sapevo che potevo farlo. Ho spinto dall’inizio e alla fine ho cercato di mantenere il gap, ero completamente distrutto. Alla fine è arrivata“.

Bastianini oggi è stato fortissimo, però non è stato semplice mettere in pista questo tipo di prestazione e ovviamente è al settimo cielo per quanto ha fatto: “Io mi sentivo veramente al limite e per stare a quel limite ho fatto qualche piccola sbavatura che forse non si è vista. Oggi volevo solo questo, vincere. È esploso qualcosa dentro di me in questo weekend e sono tornato a divertirmi. È veramente bello, sono molto contento“.

Enea è tornato a frenare e a inserirsi in curva in maniera efficace come nel 2022, finalmente: “Sicuramente questa è stata una delle chiavi del gran premio. Abbiamo cambiato molto la strategia del freno motore, andando incontro alle richieste viste in Thailandia. Qui abbiamo stravolto la moto, anche se a livello di setup siamo rimasti uguali. Quello che è cambiato è la ripetibilità, non sbagliare in frenata, cosa che avveniva in ogni giro fino a poco tempo fa. Quando ci si torna a divertire poi si va anche forte“.

Enea spera di rimanere in rosso Ducati

Il feeling con il suo capotecnico Rigamonti è in crescita e questo aiuta tantissimo: “Siamo arrivati qui consapevoli di quello che dovevamo fare – spiega – ed eravamo entrambi più convinti del setup che avremmo dovuto utilizzare in questa gara. Devo dire grazie a lui e al mio team, non hanno mai smesso di credere in me. Il mio capotecnico mi ha chiamato prima di partire e mi ha detto ‘Ti ho visto, ti ho capito e dalla prossima gara vedrai che le cose cambiano’. Così è avvenuto“.

Nella conferenza stampa successiva gli è stato anche chiesto dell’eventualità, confermata da Paolo Ciabatti, di un avvicendamento tra lui e Martin nel team ufficiale Ducati: “Adesso ho mandato un piccolo messaggio a Ducati. Non so quale sarà la loro decisione. Ho ricevuto la conferma per il 2024 in occasione del GP di Misano, però se cambierà qualcosa vedremo…”.

Foto: X @bestia23