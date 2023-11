Quello visto oggi non è stato il miglior Jorge Martin di questo periodo, però il quarto posto finale in gara in Malesia non è un pessimo risultato. Ovviamente sperava di arrivare davanti a Pecco Bagnaia e non esserci riuscito non lo rende soddisfatto, ma ha perso solo 3 punti e adesso il gap è di 14 punti. Tra Qatar e Valencia potrà giocarsi le sue carte per laurearsi campione del mondo MotoGP 2023.

MotoGP Malesia, Martin non ne aveva di più

Il pilota del team Prima Pramac Racing è stato molto chiaro nella sua analisi post gara: “Non penso alle voci sul futuro, ma solo a fare bene. Oggi non l’ho fatto, però ho dato il massimo. Non sono neanche deluso, ho fatto quello che ho potuto. Il mio 100% era questo“.

In merito ai rumors che hanno accostato anche lui alla Honda, Martin non ha alcun dubbio sul fatto di rimanere in sella a una Ducati nel 2024: “Penso loro abbiano cercato un po’ tutti. Ma io non ho mai pensato di fare questo cambio per l’anno prossimo“.

Lo spagnolo ha poi analizzato più nel dettaglio la sua corsa: “Mi sono divertito inizialmente, ho fatto una partenza migliore di ieri e ho anche rischiato un po’ alla prima curva per provare a prendere la prima posizione. Ma sono andato lungo, allora sono stato superato anche da Bezzecchi e poi ho dovuto recuperare la posizione. Quando ho preso Pecco, mi sentivo più forte di lui, ma quando ho fatto due-tre tentativi la gomma davanti si è scaldata troppo e ho iniziato ad avere molti problemi. Non sono riuscito a seguire Bagnaia. Pensavo che dopo un po’ di giri forse sarei riuscito a raffreddarla e a mettere un po’ di pressione, invece ho iniziato a quasi cadere in tutte le curve a destra. Quindi ho pensato che quei punti fossero il massimo che potevo ottenere“.

Pressione gomme: Jorge attento

Martin aveva un warning per la pressione gomme e oggi lo ha ricevuto anche Bagnaia. Questo è un fattore che può incidere nelle prossime gare: “Sicuramente devo stare attento, tutti dobbiamo fare più meno lo stesso. Io oggi ero un po’ sopra, non molto, più per la temperatura. Come se la gomma media fosse diventata un po’ soft per questa moto e il mio stile. Non mi sono mai trovato mai così con l’anteriore durante il weekend, invece oggi forse mi è successo la stessa cosa di Pecco ieri. Non è normale che non riuscissi a tenere il ritmo. Forse ci sono delle gomme che lavorano un po’ peggio, ma vale per tutti“.

Per quanto concerne la lotta con Pecco, ha aggiunto le seguenti dichiarazioni: “D’ora in avanti dovrò correre più rischi – ha detto a Motosan.es – perché non mi interessa se arrivo secondo di 1 punto o di 80. Sono rimasti due circuiti e penso di poter recuperare su entrambi. In Qatar e Valencia la pressione incide meno. Bastianini allenato di Bagnaia? Io penso a me stesso, io non ho alleati e proverò a farcela da solo“.

Foto: Prima Pramac Racing