Diverse fortune per i due maggiori candidati all’iride Moto3. La prima sessione sorride a Jaume Masia, alla fine cede solo all’agguerrito Deniz Oncu. Ayumu Sasaki, distante 13 punti dal leader iridato, incappa subito in un incidente ed in seguito non gli è facile scalare la classifica. Prima sessione positiva per alcuni dei nostri portacolori: Bertelle, Fenati e Farioli infatti sono stabilmente in top 14, riusciranno a confermarsi anche nelle due sessioni successive? Strana sessione per Collin Veijer, storico vincitore a Sepang e molto indietro in questa prima sessione qatariota… Una vera sorpresa però è che, col nuovo asfalto, il miglior crono è di quasi 7 secondi più lento del record del tracciato! Ecco com’è andato il primo turno al Lusail International Circuit.

GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 1

Diogo Moreira è stato dichiarato idoneo dopo la piccola lesione al pollice riportata nell’incidente in Malesia (qui il resoconto). Vicente Perez è sempre con BOE Motorsports, l’infortunio di Carrasco la costringe chiaramente ad un’assenza prolungata, probabilmente fino a fine stagione. Guardando in alto, Jaume Masia ha la prima occasione per coronarsi campione del mondo Moto3: dipende da lui ma chiaramente anche da quello che faranno gli avversari (qui le combinazioni). Si comincia dopo le fortissime piogge di ieri, che hanno allagato la città di Doha e hanno toccato anche il circuito (ricordiamo, nuovo asfalto e vie di fuga molto più ampie). A quest’ora però è ormai tutto a posto sia grazie al drenaggio della pista che grazie al lavoro dei commissari.

Pista asciutta quindi per la sessione inaugurale del GP, che non parte bene però per Sasaki, presto scivolato alla curva 7 e nuovamente a terra nel tentativo di ripartenza. Oncu invece si fa subito vedere, il chiaro obiettivo è tenere vive le flebili speranze di potersela ancora giocare in campionato, ma non sono da meno anche Bertelle, Fenati, Farioli e Nepa, a caccia subito della top 14. Davanti invece abbiamo il testa a testa tra Oncu e Masia, che si contendono a lungo il primo posto del turno. Anzi contiamo pure un bel rischio per il turco di KTM Ajo, che rischia un incidente alla prima curva con Ogden. Ma alla fine è proprio lui a spuntarla: Deniz Oncu anzi ha la meglio su Jaume Masia per più di quattro decimi, malissimo Ayumu Sasaki quasi in coda… Di seguito i tempi.

La classifica

Foto: motogp.com