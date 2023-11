Poco prima delle sessioni del venerdì in Qatar, ecco una nuova ufficialità in Moto2. Zonta van den Goorbergh ha rinnovato per altre due stagioni con il Fieten Olie Racing GP (ex RW Racing GP). L’olandese figlio d’arte, balzato direttamente in Moto2 dall’allora CEV Moto3, manterrà quindi gli stessi colori anche nel biennio 2024-2025, sempre affiancato dal pilota belga Barry Baltus.

“Due ragazzi di talento”

“Per prima cosa voglio ringraziare la squadra per le ultime due stagioni” è il primo commento di Zonta van den Goorbergh. “Sono molto orgoglioso di continuare assieme per un altro biennio. Per me è importante continuare a crescere in Moto2 e posso farlo con le persone giuste vicino a me. Speriamo di riuscire ad ottenere tanti buoni risultati insieme.” Non meno soddisfazione dal team manager Jarno Janssen: “L’estensione del contratto con Zonta ci dà stabilità, un aspetto importante per noi. Si crea così una situazione che ci permetterà di continuare a crescere in tutti gli aspetti. Con Zonta e Barry Baltus ci siamo assicurati due ragazzi di talento, l’obiettivo è continuare a progredire insieme.”

Moto2, la griglia 2024 finora

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Speed Up: ?-?

Forward Team: ?-?

Foto: Fieten Olie Racing GP