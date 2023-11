Moto2 Qatar, Prove 1: Fermin Aldeguer subito a tutto gas

Sta vivendo un periodo da protagonista, nel primo turno a Lusail riparte con la stessa grinta. Fermin Aldeguer piazza una serie di giri veloci che valgono il crono di riferimento nella sessione inaugurale per la Moto2: segnali già importanti per questo penultimo fine settimana del 2023. Il neo campione del mondo Pedro Acosta non è troppo lontano, 4° alla fine del turno, mentre gli italiani fanno fatica. Solo Dennis Foggia alla fine emerge nelle zone alte, Celestino Vietti e Tony Arbolino invece scendono indietro. Ecco com’è andato il primo turno per la classe intermedia al Lusail International Circuit.

Moto2 Prove 1

Di stamattina la notizia che Zonta van den Goorbergh rimarrà in Fieten Olie Racing GP accanto a Baltus (i dettagli). Scatta al meglio il neo campione Moto2 Pedro Acosta, ma non è l’unico: Gonzalez, Aldeguer, Canet e Lopez si fanno ben vedere, c’è anche Baltus che si inserisce tra nel quintetto iberico. Ma è solo l’inizio, risalgono altri nomi e la classifica subisce svariati stravolgimenti, con Vietti ed Arbolino però sempre al di fuori della top 10. Anzi, col passare dei minuti entrambi scendono sempre più indietro… Nelle prossime sessioni dovranno recuperare per rientrare in una top 14 comandata dal pilota più in forma in questo momento. Fermin Aldeguer non si lascia superare: altri ci provano, ma il giovane murciano torna sempre davanti, chiudendo la sessione con il tempo di riferimento.

La classifica

Foto: Team SpeedUp