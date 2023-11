MotoGP Qatar, Prove 1: Jorge Martin batte un colpo, in tre a terra

Jorge Martin contro Francesco Bagnaia, inizia un duello forse determinante per la corona MotoGP. Il primo acuto è dello spagnolo di Pramac, che chiude al comando le prime prove sulla pista qatariota. Terza piazza per il campione in carica, tra di loro si inserisce Johann Zarco, che spera di poter dare una mano al compagno di box nella conquista dell’iride 2023. Non manca qualche “scintilla” tra Marco Bezzecchi e Pol Espargaro, con anche un ripetuto contatto ruota a ruota in occasione delle prove di partenza… Problemi invece per Bastianini, che inizialmente si pianta, per poi riuscire a svolgere la sua prova. Vediamo com’è andato il primo turno al Lusail International Circuit.

Al posto di Alex Rins c’è ancora Iker Lecuona per quello che dovrebbe essere il suo ultimo GP. Tutto dipenderà però dalla condizione del pilota ufficiale di LCR prima dell’evento a Valencia… Si comincia anche per la MotoGP, osservati speciali chiaramente Bagnaia e Martin, divisi da 14 punti al penultimo round del 2023. Nei primi minuti però registriamo un incidente per Aleix Espargaro alla curva 14, non l’inizio ideale per il pilota Aprilia…

Nemmeno per Alex Marquez, scivolato poco dopo alla curva 4 senza troppe conseguenze, mentre il compagno di box Di Giannantonio vola provvisoriamente al comando. Dura poco, si fanno vedere presto infatti i due ragazzi del Ducati Team. Incappa in una caduta anche Augusto Fernandez alla curva 14 (e quando aveva tre settori rossi), pochi scossoni in questa prima sessione MotoGP in Qatar. A referto una nuova ala posteriore in casa KTM, mentre comandano sempre le rosse: stavolta il duo Pramac è davanti in coppia, terza piazza per Francesco Bagnaia.

