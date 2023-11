Anche in Qatar rivedremo Iker Lecuona con i colori LCR Honda. Alex Rins rientrerà a Valencia (almeno secondo i programmi), quindi per il pilota valenciano, che ha già archiviato il 2023 in Superbike, si tratterà del suo vero finale di stagione in pista. Una serie di sostituzioni resesi necessarie per l’importante infortunio al connazionale e chiaramente non ci si potevano aspettare data la situazione attuale in casa Honda. Lecuona non si fissa nessun obiettivo, vuole godersi al massimo quest’ultimo GP del 2023, cercando comunque di puntare al massimo possibile.

Gli obiettivi per il suo “gran finale”

Un ritorno in MotoGP inevitabilmente complicato. In archivio sei Gran Premi ma senza riuscire ad andare a punti, il settimo gli sarà più favorevole? “C’eravamo, ma per un motivo o per l’altro non siamo riusciti a prenderne” ha dichiarato Lecuona, come riportano i colleghi di Motosan. “Si tratterà della mia ultima gara del 2023, l’obiettivo è solo quello di divertirsi, non devo dimostrare niente.” Ma non solo. “Voglio solo lavorare, raccogliere dati per Honda e sentirmi soddisfatto dei progressi. Ho lo stesso obiettivo del GP Malesia: il mio tecnico mi aveva detto di finire la gara e dare tutto, così ho fatto.” Proverà chiaramente anche ad essere più vicino alle altre Honda, evitando se possibile gli incidenti. “Tocco ferro, già nel ho avute tre” ha ricordato Lecuona. “Tende a chiudersi spesso il davanti, ma sto vivendo un momento positivo e mi manca solo qualche decimo per avvicinarmi.”

Foto: Social-Iker Lecuona